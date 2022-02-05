İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Samsun'da saldırıya uğrayan Atatürk anıtına vatandaşlardan sevgi çemberi!
Son Dakika
Samsun'da saldırıya uğrayan Atatürk anıtına...
Milyonlarca öğrenciye müjde! Ücretsiz internet için harekete geçildi
Son Dakika
Milyonlarca öğrenciye müjde! Ücretsiz internet...
Galatasaray peşinden koştuğu Gedson Fernandes'i Beşiktaş'a kaptırdı!
Son Dakika
Galatasaray peşinden koştuğu Gedson Fernandes'i...
Giresunspor'un yeni transferi Jean Pyerre'de kanser tespit edildi!
Son Dakika
Giresunspor'un yeni transferi Jean Pyerre'de...

Oyuncu Alican Yücesoy kimdir? Alican Yücesoy nereli, kaç yaşında?

Oyuncu Alican Yücesoy kimdir? Alican Yücesoy nereli? Alican Yücesoy kaç yaşında? Alican Yücesoy hangi dizilerde oynadı? Alican Yücesoy hangi filmlerde rol aldı? Alican Yücesoy oyunculuk eğitimini nerede aldı? Herkes tarafından Alican Yücesoy'un hayatı hakkındaki detaylar merakla araştırılıyor.

05 Şubat 2022 Cumartesi 00:06
Oyuncu Alican Yücesoy kimdir? Alican Yücesoy nereli, kaç yaşında?
Takip Et:

Herkesin merak konusu olan oyuncu Alican Yücesoy’un hayatı hakkındaki detaylar merakla araştırılıyor.

Alican Yücesoy kimdir?

Alican Yücesoy, 22 Ekim 1982 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. ilköğretim, ortaokul ve Lise eğitimini Bursa’da tamamlamış ardından Haliç Üniversitesi Tiyatro Bölümünde okumuştur.

Okuluna kayıt yaptırmasının ardından seçmelere katılan Alican Yücesoy, Bakırköy Belediye Tiyatrolarında görev almaya başlamıştır. Burada oyunculuk hayatına ilk adımlarını atmıştır. Özellikle Star Tv ekranlarında yayına giren Serçe Sarayı adlı dizide Ali Rıza kişiliği ile ekran severleri kendisine hayran bırakan oyuncu şimdilerde Fox Tv’de yayına giren Adı Zehra isimli dizide Serkan karakterine hayat vermektedir.

Alican Yücesoy hangi projelerde yer aldı?

Herkes tarafından merak edilen konular arasında Alican Yücesoy’un yer aldığı projelerin neler olduğu geliyor. Alican Yücesoy, Pilli Bebek, Sessiz Gece, Akümülatörlü Radyo, 2 Eylül, Son Osmanlı Yandım Ali, Umut Adası, Zoraki Koca, Gurbet Yolcuları, Dinle Neyden, Adanalı, Eyvah Eyvah, Prensesin Uykusu, Aşk Uykusu, Kösem Sultan, Eyvah Eyvah 2, Sen de Gitme, Suskunlar, Şubat ve Kördüğüm gibi yapımlarda rol almıştır.

 



Son Güncelleme: 05.02.2022 00:06
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Alican Yücesoy NereliAlican YücesoyOyuncu Alican YücesoyAlican Yücesoy Kimdir
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Oyuncu Dilek Türker kimdir? Dilek Türker nereli, kaç yaşında?
Oyuncu Dilek Türker kimdir? Dilek Türker nereli, kaç yaşında?
Sude Doğar kimdir, nerede doğmuştur? Sude Doğar evli mi? Sude Doğar kaç yaşında?
Sude Doğar kimdir, nerede doğmuştur? Sude Doğar evli mi? Sude Doğar kaç yaşında?
Warner Bros, “Hourman”e film çekmeyi düşünüyor!
Warner Bros, “Hourman”e film çekmeyi düşünüyor!
Ecem Uzun kimdir? Ecem Uzun hakkında bilgiler
Ecem Uzun kimdir? Ecem Uzun hakkında bilgiler
Çağlar Çorumlu kimdir, kaç yaşında ve nerelidir?
Çağlar Çorumlu kimdir, kaç yaşında ve nerelidir?
Birkan Sokullu kimdir? Birkan Sokullu hakkında bilgiler
Birkan Sokullu kimdir? Birkan Sokullu hakkında bilgiler

Popüler Haberler

Oyuncu Alican Yücesoy kimdir? Alican Yücesoy nereli, kaç yaşında?
Instagram çöktü mü, neden giremiyorum? 5 Şubat 2022 Cumartesi Instagram giriş sorunu
5 Şubat 2022 Cumartesi evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde yatırıldı? Şubat 2022 evde bakım maaşı yatan iller sorgula
Nöbetçi Noter 6 Şubat 2022 Pazar açık noterler listesi - 6 Şubat 2022 Pazar günü açık noter var mı, nöbetçi noterler hafta sonu çalışıyor mu?
Nöbetçi noterler çalışıyor mu, açık mı? 5 Şubat 2022 Cumartesi noterler hafta sonu çalışıyor mu?
FOX TV Ana Haber Selçuk Tepeli canlı izle 5 Şubat 2022 Cumartesi
Gaye Turgut kimdir?
Oyuncu Dilek Türker kimdir? Dilek Türker nereli, kaç yaşında?
Hayvancılık yaparken dikkat edilmesi gereken konular nelerdir ?
Sude Doğar kimdir, nerede doğmuştur? Sude Doğar evli mi? Sude Doğar kaç yaşında?
Kumlama Makinesi Operatörü ne iş yapar? Kumlama Makinesi Operatörü ne kadar maaş almaktadır?
Beyond Evil dizisi, konusu ve oyuncuları
Andorra asgari ücret ve yaşam maliyeti ne kadar? 2021
Kırmızı Oda'nın Mitra'sı aslında kim? Kırmızı Oda Melisa Aslı Pamuk kimdir?
2021 Karton ve mukavva kutu imal işçisi (Elle) maaşı ne kadardır? 2021 iş ilanları İşkur iş ilanları
Denizbank’tan 36 ay vadeli 55.000 TL Bahar kredisi!
Kalp Yarası Ömer kimdir? İlhan Şen hakkında bilgiler
Belediye ramazan yardımı başvurusu nasıl yapılır? Belediye yardımları nelerdir?
Kredi notu nasıl yükselir? Kredi notu ayda kaç puan yükseliyor?
Dış Mekan nasıl tasarlanmalıdır?
Dizi oyuncuları haftalık ne kadar kazanıyor?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
Gürses Gazetesi

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.