Oyuncu Alican Yücesoy kimdir? Alican Yücesoy nereli, kaç yaşında?

Herkesin merak konusu olan oyuncu Alican Yücesoy’un hayatı hakkındaki detaylar merakla araştırılıyor.

Alican Yücesoy kimdir?

Alican Yücesoy, 22 Ekim 1982 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. ilköğretim, ortaokul ve Lise eğitimini Bursa’da tamamlamış ardından Haliç Üniversitesi Tiyatro Bölümünde okumuştur.

Okuluna kayıt yaptırmasının ardından seçmelere katılan Alican Yücesoy, Bakırköy Belediye Tiyatrolarında görev almaya başlamıştır. Burada oyunculuk hayatına ilk adımlarını atmıştır. Özellikle Star Tv ekranlarında yayına giren Serçe Sarayı adlı dizide Ali Rıza kişiliği ile ekran severleri kendisine hayran bırakan oyuncu şimdilerde Fox Tv’de yayına giren Adı Zehra isimli dizide Serkan karakterine hayat vermektedir.

Alican Yücesoy hangi projelerde yer aldı?

Herkes tarafından merak edilen konular arasında Alican Yücesoy’un yer aldığı projelerin neler olduğu geliyor. Alican Yücesoy, Pilli Bebek, Sessiz Gece, Akümülatörlü Radyo, 2 Eylül, Son Osmanlı Yandım Ali, Umut Adası, Zoraki Koca, Gurbet Yolcuları, Dinle Neyden, Adanalı, Eyvah Eyvah, Prensesin Uykusu, Aşk Uykusu, Kösem Sultan, Eyvah Eyvah 2, Sen de Gitme, Suskunlar, Şubat ve Kördüğüm gibi yapımlarda rol almıştır.