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Oyuncu Ali Düşenkalkar kimdir? Ali Düşenkalkar nereli, kaç yaşında? Ali Düşenkalkar hangi projelerde yer aldı?

Oyuncu Ali Düşenkalkar kimdir? Ali Düşenkalkar nereli? Ali Düşenkalkar evli mi? Ali Düşenkalkar hangi projelerde yer aldı? Ali Düşenkalkar hangi dizilerde rol aldı? Herkes tarafından merak konusu olan oyuncu Ali Düşenkalkar'ın hayatı hakkındaki detaylar merakla araştırılıyor.

07 Mart 2022 Pazartesi 11:20
Oyuncu Ali Düşenkalkar kimdir? Ali Düşenkalkar nereli, kaç yaşında? Ali Düşenkalkar hangi projelerde yer aldı?
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Herkesin merak konusu olan oyuncu Ali Düşenkalkar’ın hayatı hakkındaki detaylar merakla araştırılıyor.

Ali Düşenkalkar kimdir?

1 Ocak 1961 tarihinde Kıbrıs Lefkoşa’da dünyaya gelen oyuncu Ali Düşenkalkar, eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı bölümünde tamamlamıştır. Münis Düşenkalkar adında bir kardeşi olan Ali Düşenkalkar evli ve 1 çocuk sahibidir. Şimdiye kadar pek çok sinema ve dizi ile beraber seslendirme çalışmaları yapan Düşenkalkar, 2016 yılında Hayat Sevince Güzel adlı dizinin oyuncu kadrosunda yer almıştır.

 



Son Güncelleme: 07.03.2022 11:20
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