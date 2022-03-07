Oyuncu Ali Düşenkalkar kimdir? Ali Düşenkalkar nereli, kaç yaşında? Ali Düşenkalkar hangi projelerde yer aldı?

Herkesin merak konusu olan oyuncu Ali Düşenkalkar’ın hayatı hakkındaki detaylar merakla araştırılıyor.

Ali Düşenkalkar kimdir?

1 Ocak 1961 tarihinde Kıbrıs Lefkoşa’da dünyaya gelen oyuncu Ali Düşenkalkar, eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı bölümünde tamamlamıştır. Münis Düşenkalkar adında bir kardeşi olan Ali Düşenkalkar evli ve 1 çocuk sahibidir. Şimdiye kadar pek çok sinema ve dizi ile beraber seslendirme çalışmaları yapan Düşenkalkar, 2016 yılında Hayat Sevince Güzel adlı dizinin oyuncu kadrosunda yer almıştır.