Oyuncu Ali Düşenkalkar kimdir? Ali Düşenkalkar nereli, kaç yaşında? Ali Düşenkalkar hangi projelerde yer aldı?

07 Mart 2022 Pazartesi 11:20
Herkesin merak konusu olan oyuncu Ali Düşenkalkar’ın hayatı hakkındaki detaylar merakla araştırılıyor.
Ali Düşenkalkar kimdir?
1 Ocak 1961 tarihinde Kıbrıs Lefkoşa’da dünyaya gelen oyuncu Ali Düşenkalkar, eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı bölümünde tamamlamıştır. Münis Düşenkalkar adında bir kardeşi olan Ali Düşenkalkar evli ve 1 çocuk sahibidir. Şimdiye kadar pek çok sinema ve dizi ile beraber seslendirme çalışmaları yapan Düşenkalkar, 2016 yılında Hayat Sevince Güzel adlı dizinin oyuncu kadrosunda yer almıştır.
Son Güncelleme: 07.03.2022 11:20
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