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Oyuncu Ahmet Gülhan kimdir? Ahmet Gülhan nereli, kaç yaşında? Ahmet Gülhan hangi projelerde yer aldı?

Oyuncu Ahmet Gülhan kimdir? Ahmet Gülhan nereli? Ahmet Gülhan kaç yaşında? Ahmet Gülhan evli mi? Ahmet Gülhan oyunculuk eğitimini nerede aldı? Ahmet Gülhan hangi projelerde yer aldı? Herkes tarafından merak konusu olan oyuncu Ahmet Gülhan'ın hayatı hakkındaki detaylar merakla araştırılıyor.

07 Mart 2022 Pazartesi 13:23
Oyuncu Ahmet Gülhan kimdir? Ahmet Gülhan nereli, kaç yaşında? Ahmet Gülhan hangi projelerde yer aldı?
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Herkesin merak konusu olan oyuncu Ahmet Gülhan’ın hayatı hakkındaki detaylar merakla araştırılıyor.

Ahmet Gülhan kimdir?

1 Ocak 1940 tarihinde Kadıköy Yel değirmeni semtinde dünyaya gelen Ahmet Gülhan, eğitimini Tophane Erkek Sanat Sanat Enstitüsü Motor Bölümü ve Akşam Teknik Okulu Makine Bölümlerinde tamamlamıştır. Okulunun takımında da amatör olarak futbolculuk ve atlet olarak spor faaliyetleri göstermiştir. Özellikle atlet olduğu Fenerbahçe Kulübünde pek çok başarı ve rekora imzasını atan Ahmet Gülhan, sporculuk kariyerinin yanı sıra tiyatroya olan ilgisinden dolayı sporu bırakarak oyunculuk yapmaya başlamıştır. Ahmet Gülhan aslen Adana’lıdır.

 



Son Güncelleme: 07.03.2022 13:23
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Ahmet GülhanAhmet Gülhan Kimdir
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