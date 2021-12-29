Oynadıkları karakterlerle özdeşen oyuncular kimlerdir? İşte unutulmaz karakterler ve oyuncular

Bazı karakterler ve bazı oyuncular birbirleriyle o kadar özdeşleşir ki o rolde başka bir oyuncu hayal edilemez. Oyuncunun adının bilinmediği karakterin adıyla anılan ünlüler vardır. Dizi ve filmlerde isimleri ile bütünleşmiş oyuncular ve karakterler araştırılmıştır.

Hugh Jackman – Wolverine

2000 tarihinde vizyona giren X-Men filminde görülen Wolverine oldukça sevilmiştir. Yeni filmler devam ettikçe Hugh Jackman adı yavaş yavaş silinmiş ve oyuncu Wolverine olarak anılmaya başlamıştır. Oyunculuğu ve fiziki yapısıyla yıllardır çizilmiş olan karakterin birebir karşılığı olmuştur. 7 film boyunca Logan olarak oldukça sevilmiştir. Hugh Jackman son kez geçen sene seyirci karşısına çıktı. Yaşı ilerlemiş olsa da Wolverine olarak seviliyor.

Ian Mckellen – Gandalf

Tolkien’in Dünya’ya kazandırmış olduğu edebiyat dünyasının ve ardından sinema dünyasının önemli başyapıtlarından olan Yüzüklerin Efendisi’nin bilge büyücüsüdür Gandalf. Orta Dünya’da oradan oraya koşturan, diyarın iyiliği için canından vazgeçen Gri Büyücü’yü Ian Mckellen canlandırmıştır. Ünlü isim 6 filmde rol almıştır. Oyunculuğuyla tartışmasız bir performans sergileyen isim, Gandalf olarak akıllara kazınmıştır.

Cate Blanchett – Galadriel

Yüzüklerin Efendisi filminin Lothlorien’in eşi, güzel elf Galadriel’e hayat veren oyuncu Cate Blanchett olmuştur. Cate, bir kraliçe gibi zarif ve asil bir kadın olmasıyla rolüne oldukça yakışmıştır. Hela gibi karanlık bir karaktere hayat verirken bile Galadriel’i anımsatmaktadır.

Ryan Reynolds – Deadpool

2009 tarihinde vizyona giren X-Men Başlangıç: Wolverine filminde Wade Wilson karakterine hayat veren oyuncu tam 7 yıl sonra mükemmel bir filmle döndü. Oyunculuğu, davranışı, sesi ile tam bir Deadpool olmuştur. Ryan başarısını ikinci film ile taçlandırdı.

Bruno Ganz – Adolf Hitler

Biyografi filmlerinde oyunculuk sergilemek oldukça zordur. Ancak Çöküş filminde böyle olmadı. Ganz, oyunculuğu aşarak adeta Hitler olmuştu. Görünüş, mizaç, ses ve hareketleri çok beğenilen oyuncu filme belgesel havası katmıştır.

Robert Downey Jr. – Iron Man

Marvel sinematik evreninde Iron Man çok beğenildi. Karaktere Robert hayat verdi. En çok Marvel filminde oynayan karakter de Iron Man olmuştur.

Chris Hemsworth – Thor

Marvel evreninin diğer bir sevilen kahramanı Thor olmuştur. Chris, İskandinav mitolojisinden fırlamış havasıyla filmde oldukça beğenilmiştir. Chris, seneler geçtikçe role daha iyi oturmuştur. Thor, Ragnarok filmiyle başka bir boyuta geçmiştir. Thor, Infinity War ile boyut atlamaya devam etti.

Johnny Deep – Kaptan Jack Sparrow

Sinema tarihinin en farklı karakterlerinden birisi Kaptan Jack Sparrow olmuştur. Renkli kıyafetleri, garip tavırları, sakar halleriyle Jack Sparrow çok sevilmiştir. Deep’in birçok farklı karakteri vardır ancak Sparrow gibisi yoktur.

Wagner Moura – Pablo Escobar

Neil Patrick Harris – Baney Stinson

Dünyada en çok sevilen kötü adamlardan biri olan Escobar, hayatı ile ilgi çekmektedir. Bu hikaye Narcos dizisinde ele alındı. Dizinin başrol oyuncusu görünümüyle Escobar’a benzetilmektedir. Wagner Moura dizi için İspanyolca öğrenmiştir. Bu yıl çıkan Pablo Escobar’ı Sevmek filminin başrol oyuncusu Javier Bardem bile Moura kadar beğenilmemiştir.

How I Met Your Mother dizisinin sevilen karakterine Neil Patrick hayat vermiştir. 9 sezon süren dizinin karizmatik, zeki, özgüvenli karakteri olan Baney, akıllarda kalmıştır. Baney ile bütünleşen Neil rolünün hakkını vermiştir.

Heath Ledger – Joker

Christopher Nolan’ın Batman üçlemesinin en güzel filmi olan Joker karşısında Batman bile sönük kalmıştır. Heath’in oyunculuğu akıllara kazınmıştır. Doğaçlama sahnelerde bile Joker olan başarılı oyuncunun yerine daha sonra Jared Leto geçmiştir. Ancak Ledger kadar sevilmemiştir.

Alan Rickman – Severus Snape

Hogwarts Cadılık ve Büyücülük Okulu’nın iksir öğretmeni olan Snape, Karanlık Sanatlara Karşı Savunma Öğretmenliği de yapmıştır. J. K. Rowling’in yaratmış olduğu evrende dışı kötü içi melek bir sihirbaz olan Snape, sevdiği kadın için hayatından vazgeçmiştir. 2001 itibariyle Severus Snape olan Rickman, unutulmaz karakterlerden biriyle bütünleşmiştir.

Rowan Atkinson – Mr. Bean

Atkinson, jest ve mimikleri ile tanınmaktadır. Sadece jest ve mimikleriyle oynadığı Mr. Bean karakteriyle izleyenleri güldüren başarılı oyuncu sinema dünyasının unutulmazları arasındadır.

Orlando Bloom – Legolas

Yüzüklerin efendisi filminin unutulmaz karakterlerinden birisi de şüphesiz Legolas’tır. Bloom birçok ikon karaktere hayat vermiştir fakat sarı saçları, elf asaleti ve oklarıyla Legolas çok sevilmiştir. Gimli ile sataşmaları güldürürken bir mumakili tek başına öldürmesi izleyenleri heyecanlandırmıştır. Başarılı oyuncu 6 filmde yer almıştır.

Harrison Ford – Han Solo

Star Wars filmlerinde tanınan Harrison Ford, Han Solo karakteriyle unutulmazlar arasındadır. Vurdumduymaz tavırları, esprili halleri çok sevilmiştir.

Marlon Brando – Don Corleone

‘’Ona reddedemeyeceği bir teklif yapacağım.’’ Baba filminin en popüler repliğidir. Godfather yalnızca vizyona girdiği yıllarda değil günümüzde bile popülerliğini korumaktadır. Filmde birçok başarılı oyuncu yer almaktadır. Ancak filmin en unutulmaz ismi Don Corleone karakteriyle Marlon Brando olmuştur.

Kemal Sunal – İnek Şaban

Kemal Sunal rol aldığı tüm filmlerle güldürmeyi başarmaktadır. Hababam Sınıfı filmlerinin komik ve saf öğrencisi olan İnek Şaban bir ikon haline gelmiştir.

Tuncel Kurtiz – Ramiz Karaeski

Kurtiz, sinema dünyasının mihenk taşlarından birisidir. Ezel dizisinde hayat verdiği Ramiz Dayı karakteriyle çok sevilen usta oyuncu, özlü sözleriyle, bilge halleriyle ve karizmatik sesiyle hafızalara kazınmıştır.