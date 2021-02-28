Öyle Olsun filmi nerede çekildi? Öyle Olsun kaç yılında çekildi, konusu ne? Öyle Olsun filmi oyuncuları

Yeşilçam’ın en unutulmaz filmlerinden biri olan Öyle Olsun filmi televizyon ekranlarına geliyor. Orhan Aksoy’un yönetmen koltuğunda oturduğu filmin oyuncu kadrosunda Tarık Akan, Müjde Ar ve Hulusi Kentmen gibi unutulmaz isimler yer alıyor.

Filmde Tarık Akan bir gazeteci rolünde yer almaktadır. Gazeteci, tuzak kurduğu kadına aşık olur ve işler çığırından çıkar. Komedi türündeki filmde Hulusi Kentmen her zaman olduğu gibi bir zengin fabrikatörü canlandırmaktadır. 1976 yılında vizyona giren Öyle Olsun filminin çekimleri İstanbul ve Bursa’da gerçekleştirilmiştir.

Öyle Olsun konusu ne?

Gazeteci Ferit, zengin iş adamlarının dolandırıcılıkla ilişkilerini ortaya çıkarmak üzere haberler hazırlamaktadır. Fabrikatör Hulusi Bey’in dolandırıcılık yaptığı düşünen Ferit, kızı Alev ile yakınlaşıp ailenin içine girerek, Hulusi Bey’in dolandırıcılık olaylarını aydınlatmak ister ancak Alev’e aşık olur.

Öyle Olsun filmi oyuncuları

Öyle Olsun filminde yer alan oyuncular ve canlandırdıkları karakterler şu şekildedir;

Tarık Akan - Ferit

Müjde Ar – Alev

Hulusi Kentmen - Alev'in babası

Şevket Altuğ

Ayşen Gruda

İhsan Yüce