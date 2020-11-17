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Öykü Gürman ile Günün Yemeği programı bitti mi?

Ekranların en çok sevilen programlarından biri olan Öykü Gürman ile Günün Yemeği bir anda yayınlanmamaya başladı. Vatandaşlarımız Öykü Gürman ile Günün Yemeği programının bitip bitmediğini merak ediyor.

17 Kasım 2020 Salı 18:54
Öykü Gürman ile Günün Yemeği programı bitti mi?
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Show TV ekranlarında yayınlanan Öykü Gürman ile Günün Yemeği programı, vatandaşlarımız tarafından en çok sevilen yemek programları arasında yer alıyordu. Ekranların en çok sevilen programlarından biri olan Öykü Gürman ile Günün Yemeği bir anda yayınlanmamaya başladı. Vatandaşlarımız Öykü Gürman ile Günün Yemeği programının bitip bitmediğini merak ediyor.

Öykü Gürman ile Günün Yemeği Bitti mi?


10. Ev tarafından yapımcılığı üstlenilen Öykü Gürman ile Günün Yemeği programı 16 Kasım 2020 Pazartesi günü ekranlara gelmedi. Hal böyle olunca izleyiciler programın bitip bitmediğini merak etmeye başladı. Programda Öykü Gürman, ekonomik fiyatlara hangi yemeklerin yapılacağını gösteriyordu. Program sosyal medyada da geniş bir kitlede karşılık buluyordu.

Öykü Gürman ile Günün Yemeği programı geçtiğimiz hafta 13 Kasım 2020 Cuma günü final yaptı. 25. Bölümüyle ekranlara veda eden Öykü Gürman ile Günün Yemeği programının sona ermesi seyircileri de üzdü. Programın sona ermesinin nedenleri arasında yeterince izlenme oranına ulaşamaması gösteriliyor. Sevilerek izlenilen program artık yayınlanmayacak. Öykü Gürman gerek sunuculuğuyla gerekse sempatikliğiyle izleyicinin sevdiği bir isimdi.



Son Güncelleme: 17.11.2020 18:54
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Öykü Gürman Ile Günün YemeğiÖykü Gürman
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