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Öykü Çelik Survivor'a katılacak mı? Öykü Çelik kimdir, kaç yaşında ve nerelidir?

Tv8 kanalının sevilen yarışması olan Survivor kadrosunda Öykü Çelik olacak mı, Öykü Çelik'in kariyeri ve kaç yaşında olduğunu içerimizde bulabilirsiniz.

07 Aralık 2020 Pazartesi 19:15
Öykü Çelik Survivor'a katılacak mı? Öykü Çelik kimdir, kaç yaşında ve nerelidir?
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Ekranların fenomen yarışması Survivor 2021’in başlamasına az bir süre kala katılacak isimler yavaş yavaş açıklanmaya başladı. Acun Ilıcalı ilk Survivor’a katılacak isim olacak Cemal Hünel’i açıklamıştı. Son olarak sosyal medya da Öykü Çelik’in yarışmaya katılacağı iddia edildi.

Öykü Çelik Survivor’a katılacak mı?

Yarışmaya katılacağı iddia edilen oyuncu Öykü Çelik, hakkında çıkan haberlere cevap vermedi. Programın yapımcısı ve sunucusu olan Acun Ilıcalı tarafından da henüz açıklama yapılmadı.

Ökü Çelik kimdir?

İstanbul’da 13 Temmuz 1987 yılında dünyaya gelen Çelik, lise eğitimini Trabzon’da tamamladığı biliniyor. Rol aldığı sinema ve dizilerde kısa zamanda herkes tarafından tanınır oldu. Ahmet Murat Çakan ile 2014 yılında dünya evine giren Çelik, 2015 yılında ise ayrıldı.

Öykü Çelik’in oynadığı bazı dizi ve filmler şöyle; Nuri, Akasya Durağı, Darbe, Diriliş Ertuğrul, Romantik Komedi 2:Bekarlığa Veda, Kaplan, Şeref Sözü gibi yapımlar yer alıyor.



Son Güncelleme: 07.12.2020 19:15
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Anahtar Kelimeler:
SurvivorÖYKÜ ÇELİK
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