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Oya Çebi kimdir? Habertürk haber spikeri Oya Çebi hakkında bilgiler

Habertürk’ün güzel haber spikeri Oya Çebi’nin hayatına dair detaylar oldukça merak ediliyor. Peki, Oya Çebi kimdir? İşte Habertürk haber spikeri Oya Çebi hakkında bilgiler…

28 Nisan 2021 Çarşamba 02:42
Oya Çebi kimdir? Habertürk haber spikeri Oya Çebi hakkında bilgiler
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20 Ocak 1985 senesi Trabzon doğumlu olan Çebi, 1.69 m boyundu, 53 kg ve Oğlak burcudur. Çocukluk yılları ile lise hayatını Trabzon’da geçiren güzel sunucu, lise eğitimini tamamladıktan sonra üniversite eğitimini almak için Kafkas Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü’nü okumuş ve mezun olmuştur.

Üniversite eğitiminin ardından bir süre öğretmenlik yapan Çebi, sonrasında öğretmenliği bırakarak medya sektörüne geçiş yaptır. Öncelikle Müjdat Gezen Sanat Merkezi’ne kayıt yaptırarak sunuculuk eğitimleri almıştır.

Üniversiteden beri voleybol oynayan Çebi, aynı zamanda bir zamanlar tiyatroya da ilgi duymuştur. Oldukça yetenekli olan güzel sunucu, yaptığı resimler ve seslendirdiği şarkılar ile katılım sağladığı bazı projelerde derece almayı başarmıştır.

Medyada yer almasıyla birlikte çok sayıda röportaja imza atan Çebi, mesleğe Tvem isimli kanal ile başlamıştır. Bir süre bu kanalda çalışan sunucu sonrasında Habertürk’e geçiş yapmıştır.

Uzun süredir Habertürk kanalında mesleğini sürdüren güzel sunucu, koyu bir Trabzonspor taraftarıdır. Küçük yaşlarından bu yana takımının maçlarını takip eden Çebi’nin en büyük isteği de başarılı bir haber sunucusu olmaktır.

Boş zamanlarında genellikle sevdikleri ile beraber olan Çebi, aynı zamanda sosyal destek projelerine de devamlı olarak destek veriyor.




Son Güncelleme: 28.04.2021 02:42
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Anahtar Kelimeler:
OyaçebiKim
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