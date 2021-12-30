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Outlander 6. sezon ne zaman başlayacak? Outlander 5. sezonda neler yaşandı?

2014 yılında yayınlanmaya başlayan ve beş sezondur yayına devam eden Outlander dizisi tüm heyecanıyla devam ediyor. İzleyiciler Outlander 6. sezon ne zaman başlıyor, Outlander 5. sezonda neler yaşandı sorularının yanıtlarını aramaya başladı.

30 Aralık 2021 Perşembe 14:42
Outlander 6. sezon ne zaman başlayacak? Outlander 5. sezonda neler yaşandı?
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İlk kez 2014 yılında yayınlanan ve dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından sevilen bir dizi olarak karşımıza çıkan Outlander dizisi, tüm heyecanıyla devam ediyor. Şimdiye kadar beş sezon boyunca yayınlanan dizinin altıncı sezonunun çıkıp çıkmayacağı merak ediliyor. İzleyiciler Outlander altıncı sezon ne zaman başlıyor, Outlander beşinci sezonda neler yaşandı sorularının yanıtlarını intenet üzerinden aramaya başladı.

Outlander dizisi bir romandan televizyona uyarlanmıştır. Beşinci sezonuyla romanın dışında kaldığı için eleştirilere maruz kalmıştır. Dizi ilk dört sezonu boyunca içerisinde bol miktarda aksiyon barındırıyordu. Ancak beşinci sezonda duraksadığı için eleştirildi. Outlander dizisi altıncı sezon onayı aldı. İzleyiciler altıncı sezon da heyecanın devam etmesini umuyor.

Outlander dizisinin beşinci sezonuna bakacak olursak, sezonun ilk bölümü 16 Şubat 2020 tarihinde yayınlandı. Sezonun son bölümü olan 12. bölüm 10 Mayıs 2020 tarihinde yayınlanacak. Dizinin son bölümünün yayınlanmasına günler kala izleyiciler beşinci sezonda neler yaşandığını merak etmeye başladı.

Outlander dizisinin ana karakterlerinden biri olan Claire Randall, savaş eğitimi alan bir hemşiredir. Kendisi evlidir. 1945 yılında yaşarken 1743 yılına kadar zamanda yolculuk yapmıştır. Daha önce İskoç bir adamla evlenmiştir. Büyük bir aşk yaşarlar. Hemşirenin hem şu an yaşadığı zaman içerisinde hem de geçmişe yaptığı yolculuktaki zaman içinde yaşadığı garip olaylara şahit olacağız.

İçerisinde aşk hikayelerinin yanında, bol miktarda gerilim ve aksiyon sahneleri bulunmaktadır. Outlander dizisi sahneleri, senaryosu, konusu, oyuncu kadrosu ile içerisinde fazlasıyla heyecan barındıran bir dizi olarak karşımıza çıkıyor.

İzleyiciler Outlander dizisinin altıncı sezonu ne zaman çıkacağı konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Öncelikle dizinin beşinci sezonu bitmeden altıncı sezonu başlamayacaktır. Ancak Outlander altıncı sezon onayı aldı.

Outlander 5. Sezonda Neler Yaşandı?

Outlander dizisinin birinci sezonu 9 Ağustos 2014 tarihinde yayınlanmaya başlamıştır. İkinci sezonu ise 9 Nisan 2016 tarihinde yayınlandı. Üçüncü sezonu 10 Eylül 2017 tarihinde yayına girdi. Dördüncü sezonu 4 Kasım 2018 tarihinde yayına girdi. Beşinci sezonu 16 Şubat 2020 tarihinde yayına girdi. Dizinin altıncı sezonunun 2020 yılının son aylarına doğru yayınlanması tahmin ediliyor.

Outlander 6. Sezon Onayı Aldı mı?

Outlander dizisinin altıncı sezonu 2021 yılının son aylarına doğru yayınlanmaya başlanacak. Belirlenen tarihin yılsonuna denk gelmesinin en büyük sebebi koronavirüs salgın olarak gösteriliyor. Dizi, bu yılın eylül ve kasım ayları arasında yayınlanması planlanırken, en kötü ihtimalle 2022 yılının Ocak ayına sarkabileceği düşünülüyor.

İzleyiciler Outlander dizisinin altıncı sezonunda neler olacağı konusunda araştırmalar yapıyor. Yaptığımız araştırmalara göre Outlendir dizisinin beşinci sezonu biter bitmez altıncı sezon çekimleri yapılmaya başlanacak. Dizinin genel anlamıyla altıncı sezon senaryosu yazılmış bulunuyor.

Outlander 6. Sezon Konusu

Outlander dizisinin altıncı sezonunda eski zaman ile mevcut zaman arasında çok fazla gelgitler yaşanacak. Yeni sezonda diziye birbirinden farklı oyuncular katılacak. Diziye en az iki kişinin katılacağını düşünüyoruz. Dizinin 20. yüzyılın sonlarına doğru geçen zaman dilimini konu edileceğini düşünüyorum. Bu açıdan teknolojinin gelişmesi ve hayat tarzlarının değişmesi diziye yansıtılacak. Gereksiz bazı sahneler kaldırılıyor.


Son Güncelleme: 30.12.2021 14:42
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Anahtar Kelimeler:
OutlanderNetflix
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