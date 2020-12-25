Osmanlı İmparatorluğundaki mason paşalar kimler?

TRT 1’ de yayınlanan Payitaht Abdülhamid dizisinde gündeme gelen Masonlar merak ediliyor. Osmanlı Devletine tarihte ihanet eden topluluğun başındaki Mason paşa kim?

Tarihin tozlu sayfalarını aralayan dizi sevilerek izlenirken bizde bu sayfalarda yazılan Masonlara bakalım.

Mason Paşa olarak bilinen paşalar her ne kadar Osmanlı çıkarlarına hizmet etseler de zararı dokunmamazlık etmemişler ve Osmanlı Devletini tehlikeye atacak davranışlarda bulunmuşlardır.

MASONLARIN İSİMLERİ!

Sadrazam Koca Mustafa Reşit Paşa, Sadrazam Mehmed Emin Âli Paşa,

Sadrazam Mehmed Emin Âli Paşa,

Sadrazam Tunuslu Ethem Paşa, Sadrazam Hayrettin Paşa, Sadrazam Mithat Paşa, Sadrazam Ahmet Vefik Paşa, Sadrazam İbrahim Hakkı Paşa, Sadrazam Talat Paşa, Damat Ferit Paşa, Bahriye Naziri Cemal Paşa, Devlet Adami ve Yazar Ethem Pertev Paşa, Devlet Adami ve Musikisinas Prens Mehmet Abdülhalim Paşa, Prens Aziz Hasan Paşa, Ankara Valisi Reşit Paşa.

Sadrazam Mehmed Emin Âli Paşa;

1848 yılında vezir oldu ve müşirlik rütbesini aldı.

adrazam Mithat Paşa

Sadrazam Ahmet Vefik Paşa;

Sadrazam İbrahim Hakkı Paşa;

Sadrazam Talat Paşa;

Damat Ferit Paşa;

Yazar Ethem Pertev Paşa

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Prens Aziz Hasan Paşa

Ankara Valisi Reşit Paşa

; Osmanlı Rus harbini çıkarmış ve Devleti felakete sürüklemiştir. Sürgündeyken boğularak öldürülmüştür.Osmanlı Devleti’ nin önemli bir devlet adamı, diplomatı, çevirmen ve oyun yazarı’ dır.Hariciye ve Nafia nazırlığını yapmış, Trablusgarp işgalinde istifasını vermiştir.Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locasının ilk büyüğü olarak tarihte yer almaktadır. İttihat ve Terakkî Cemiyeti’nin kapanış kararını veren kongrenin başkanlığını yapmıştır.İskoç Büyük Locası’ nın mason üyesi, hariciye nazırlığı yapmış bir paşadır.Devlete karşı bir ihaneti bilinmeyen dürüst bir idareci olarak bilinen paşadır., Türkiye Büyük Locası’nın kuruluşunda gözlemci ve ilgilenen olarak Avrupa tarafından seçilen paşadır., Abdülhamid’ i Meşrutiyet’in ilanı için zorlayan paşa olarak bilinir.