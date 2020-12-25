Osmanlı İmparatorluğundaki mason paşalar kimler?

TRT 1’ de yayınlanan Payitaht Abdülhamid dizisinde gündeme gelen Masonlar merak ediliyor. Osmanlı Devletine tarihte ihanet eden topluluğun başındaki Mason paşa kim?
Mason Paşa olarak bilinen paşalar her ne kadar Osmanlı çıkarlarına hizmet etseler de zararı dokunmamazlık etmemişler ve Osmanlı Devletini tehlikeye atacak davranışlarda bulunmuşlardır.
MASONLARIN İSİMLERİ!
Sadrazam Koca Mustafa Reşit Paşa, Sadrazam Mehmed Emin Âli Paşa,
Sadrazam Mehmed Emin Âli Paşa,
Sadrazam Tunuslu Ethem Paşa, Sadrazam Hayrettin Paşa, Sadrazam Mithat Paşa, Sadrazam Ahmet Vefik Paşa, Sadrazam İbrahim Hakkı Paşa, Sadrazam Talat Paşa, Damat Ferit Paşa, Bahriye Naziri Cemal Paşa, Devlet Adami ve Yazar Ethem Pertev Paşa, Devlet Adami ve Musikisinas Prens Mehmet Abdülhalim Paşa, Prens Aziz Hasan Paşa, Ankara Valisi Reşit Paşa.
Sadrazam Mehmed Emin Âli Paşa;
1848 yılında vezir oldu ve müşirlik rütbesini aldı.
adrazam Mithat Paşa; Osmanlı Rus harbini çıkarmış ve Devleti felakete sürüklemiştir. Sürgündeyken boğularak öldürülmüştür.
Sadrazam Ahmet Vefik Paşa;Osmanlı Devleti’ nin önemli bir devlet adamı, diplomatı, çevirmen ve oyun yazarı’ dır.
Sadrazam İbrahim Hakkı Paşa;Hariciye ve Nafia nazırlığını yapmış, Trablusgarp işgalinde istifasını vermiştir.
Sadrazam Talat Paşa;Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locasının ilk büyüğü olarak tarihte yer almaktadır. İttihat ve Terakkî Cemiyeti’nin kapanış kararını veren kongrenin başkanlığını yapmıştır.
Damat Ferit Paşa;İskoç Büyük Locası’ nın mason üyesi, hariciye nazırlığı yapmış bir paşadır.
Yazar Ethem Pertev Paşa
;Devlete karşı bir ihaneti bilinmeyen dürüst bir idareci olarak bilinen paşadır.
Prens Aziz Hasan Paşa, Türkiye Büyük Locası’nın kuruluşunda gözlemci ve ilgilenen olarak Avrupa tarafından seçilen paşadır.
Ankara Valisi Reşit Paşa, Abdülhamid’ i Meşrutiyet’in ilanı için zorlayan paşa olarak bilinir.
Son Güncelleme: 25.12.2020 19:54