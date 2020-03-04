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Osman Gazi ile Rabia Bala Hatun ne zaman evlendi? Kuruluş Osman dizisiyle Osman Bey'in hayatı, eşleri

Son zamanlarda çok izlenmesiyle birlikte kendisi hakkında söz ettiren Kuruluş Osman dizisi hayranları Osman Gazi'nin eşi hakkındaki bilgileri merak etmekte. Kuruluş Osman dizisi, yayınlanan son bölümlerinde konu aldığı Rabia Bala Hatun ile Osman Gazi evliliklerinin ardından dizinin seyircileri Osman Gazi ile Rabia Bala Hatun ne zaman evlendi? Sorusunu merak ederek internet üzerinden araştırmaya başladı. İşte tüm merak edilenler ve ayrıntılar haberimizde.

04 Mart 2020 Çarşamba 03:23
Osman Gazi ile Rabia Bala Hatun ne zaman evlendi? Kuruluş Osman dizisiyle Osman Bey'in hayatı, eşleri
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Osman Gazi ile Rabia Bala Hatun ne zaman evlendi? Kurtuluş Osman dizisi sayesinde Osman Bey’in hayatı ve eşleri araştırılmaya başlandı. Osman Bey’in eşleri, ilk eşi hakkında çeşitli söylentiler olmakta. Yazımızın devamında Osman Gazinin Rabia Hatun ile ne zaman evlendiği ve Rabia Hatunun kim olduğu bilgilerini bulabilirsiniz.

Osman Gazi, Rabia Bala Hatun ile ne zaman evlendi? Osman Bey’in eşi Rabia Bala Hatun kimdir?

Sevilen Kuruluş Osman dizisiyle birlikte Osmanlı’nın kurucusu olan Osman Gazi’nin hayat geçmişi izleyiciler tarafından merak edilerek araştırılmaya başlandı. Bu akşam 12. Bölümüyle ekranlara gelecek olan Kuruluş (Diriliş) Osman dizisinin seyircilerinin merak ettiği bir soru olan Osman Gazi ile Rabia Bala Hatunun ne zaman evlendiği ve Osman Bey’in eşi Rabia Bala Hatun’un kim olduğu sorularının cevapları yazımızda mevcut.

Osman Gazi, Rabia Bala Hatun ile ne zaman evlendi?

Osmanlı hanedanını kuran ve beyliğin ilk hükümdarı olan Osman Gazi, 1280-1323 yıllarında Malhun Hatun ile, 1289-1324 yılları arasında ise Rabi Bala Hatun ile evlenmiştir. 1250 yılında Bilecik’in Söğüt adlı ilçesinde hayata gelen Osman Gazi, 1 Ağustos 1326 yılında Bursa ilinde hayata gözlerini yummuştur.

Osmanlı Devleti kurucusu Osman Gazi hakkında klasik tarihte yazan bilgileri bir kenara bırakırsak tek eşi olmuştur. Ancak tarihçilerin çoğu Osman Beyin 2 eşi olduğunu söylüyor. İlk eşi Osman Gazinin vefatından sonra tahta gelen ve Orhan Gazi’nin annesi olan Malhun Hatun, Anadolu Selçuklu Veziri Ömer Abdülaziz Bey’in kızıydı. Osman Gazi’nin bir diğer eşi ise Rabia Bala Hatundur. Rabia Bala Hatun, Osman Bey’in akıl hocası olan Şeyh Edebali’nin kızıdır ve aynı zamanda Şehzade Alaaddin’in de annesidir. Ancak Malhun Hatun ile Rabia Bala Hatun’un aynı kişiler oldukları da söylentiler arasında.

Osman Gazi’nin evliliği konusunda kısa malumat

Bulunduğumuz tarihte bazı bölümden insanlar Osman Gazi’nin çeşitli evlilikler yaşadığını savunmak konusunda ısrarcı. Rabia Bala Hatun ve Malhun Hatun Osman Bey’in eşleri miydi? Bu sorulara cevap verebilmek için Osmanlı’nın kuruluş tarihine göz atmak gerekli. Osman Bey’in Şeyh Edebali’nin tekkesinde gecesini geçirmesinin ardından ve odasındaki duvarda asılan Kuran-ı Kerim’e hürmet ederecek orada uzanmaksızın sabaha kadar uyumadan kıyamda durması ardından rüyada, Şeyh Edebali’nin göğsünden çıkan bir ayın kendi koynuna girmesi ve bir çınar ağacına dönüşerek büyümesinden sonra tüm dünyayı kaplamasını görmesi, rüyayı Edebali’nin kızıyla evleneceğini ve onların soylarını güçlü bir devletin başına getireceği şeklinde yorumlanmaktadır. Osman Gazi’nin Malhun Hatunla evliliği AŞıkpaşazade’de şu şekilde yazmaktadır: ‘Şeyhe haber virdi. Şeyh eydür: “Oğul Osman! Padişahlık sana ve nesline mübarek olsun ve benüm kızım MAlhun senün helalin oldu. ’der. Klasik tarihçi kişilere göre bu rüya olayının bir uydurmadan ibaret olduğunu söyleyerek, Osmanlı Devletinin kuruluşundaki manevi dinamikleri yok saymaya çalışmışlardır. Sonrasında gerçekleşen araştırmaların sonucunda Osman Gazi’nin bir başka eşinin olup olmadığı kesin olarak söylenemez. Ancak Bala Hatun veya Rabia Hatun adlı başka bir eşi olabilir. Ancak bu durum doğru olsa bile Malhun Hatunun Şeyh Edebali’nin kızı Orhan Beyin’de annesi olduğunu değiştirmez. Bu sıkıntıların ve onların bu konu ile ilgili delilinin kaynağı nereden gelir? Sıkıntılar isimlerinden kaynaklanmakta. Çünkü bu hanımın ismi yazılı kaynaklarda başka şekillerde yazmaktadır. Yani aynı kişinin isminin kaynaklarda çeşitli isimlerde geçmesi yüzünden bir tartışma ortamı ortaya çıkmaktadır.

Osman Bey’in eşi Rabia Bala Hatun kimdir?

Osman Gazi’nin 1289 yılında evlendiği kişi olan Rabia Bala Hatun, Osmanlı Devleti’nin kurulduğu yıllarında yaşamış olan bir İslam alimi olan Şeyh Edebali’nin kerimesi ve Şehzade Alaadin’in de annesidir. 1324’de ölen Rabia Bala Hatun’un mezarı, Bilecik’te medfün babası Şeyh Edebali’nin türbesinin yakınında, validesiyle birlikte yan yana bulunmaktadır.

Rabia Bala Hatunun Osman Bey ile evlilik süresi, 1289 yılındaki vefatına kadar 35 yıldır.



Son Güncelleme: 04.03.2020 03:23
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