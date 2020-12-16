Osman Beyin gerçek tarihte kaç eşi vardır, eşleri kimlerdir?

ATV ekranlarının sevilen tarihi dizisi Kuruluş Osman sayesinde pek çok kişi araştırmalarına devam ederken Çarşamba günlerine ambargo uygulayan Kuruluş Osman dizisi merak edilmeye araştırılmaya kaldığı yerden devam ediyor. Son olarak pek çok dizi hayranı, gerçek hayatta Osman Bey’in kaç tane eşi olduğu araştırmalarına başladı.

Osman Gazi’nin kaç tane eşi vardır?

Osmanlı Devleti’nin kurucusu ve ilk padişahı olan Osman Bey’in tarihi kaynaklarda yer alan 2 eşi vardır. Bu eşlerden ilki Malhun Hatun’dur. Diğeri ise Rabi’a Bala Hatundur. Malhun Hatun Anadolu Selçuklu Veziri Ömer Abdülaziz Bey’in kızıdır. Bala Hatun ise Osman Bey’in akıl hocası Şeyh Edabali’nin kızıdır.

Osmanlı Devleti’nin ikinci padişahı Orhan Gazi’nin annesi Malhun Hatundur. Malhun Hatun’un türbesi ise Bilecik şehrindedir.

Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisinde yer alan bilgilerde Bala Hatun’a dair bilgi yoktur. Osmanlı’nın kaynaklarında Osman Bey’in hatunu Malhun Hatun olarak geçmektedir.

Osman Bey’in çocukları