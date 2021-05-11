Osman Bey, Malhun Hatun ile evleneceğini Bala Hatun'a anlatıyor!

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizilerinden birisi olan ve her bölümü ile izleyiciyi ekranlara kilitleyen Kuruluş Osman dizisinin 58. Bölüm fragmanının yayınlanması sonrasında merak edilenlere hız verildi. Fragmanda Osman Bey’in Malhun Hatun ile evlenme karar ı alması yeni bölüm fragmanına damga vurdu.

Burak Özçivit’in başrolü olduğu Kuruluş Osman dizisinin 12 Mayıs Çarşamba yayınlanacak 58. Bölüm fragmanı dikkat çekti.

Nikola’nın planları suya düşüyor

Şeyh Edebali’nin Osman Bey ve Umut Bey’in arasına girerek çatışmaları engellemesi sonrasında Umut Bey, Togay’a olan nefretini erteler. Umut Bey’in Togay’a pusu kurması engellenince Nikola’nın da kurduğu tüm planlar suya düşer. Nikola yeni hamle olarak Osman Bey ve Togay’ın arasını bozmaya çalışır.

Osman Bey, Bala Hatun’a evliliği anlatıyor

Osman Bey, Göktuğ önderliğinde ki alpler ile Togay’a barışın sağlandığını iletmesi sonrasında Şeyh Edebali Umut Beyi evlilik konusunda ikna etmek için yola çıkar. Osman Bey Edebali tarafından yapılan teklifleri görüşmek üzere beyleri toplayarak konuşma yaparken alınan karar sonrasında Osman Bey Bala Hatun’a Malhun Hatunla evleneceğini söyler.

Yapımcılık, proje ve senaryosu Mehmet Bozdağ tarafından yapılan Kuruluş Osman dizisinde Malhun Hatun’un Osman Bey ile evliliğe ne tepki vereceği de merak edilenler arasında yerini alıyor.