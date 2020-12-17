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Osman Bey kardeşini öldürdü mü, hangi kardeşini öldürdü? Kuruluş Osman'da merak uyandırdı!

Osman Gazi’nin kardeşini öldürmesinin işlendiği 38.bölüm Kuruluş Osman’da merak uyandırdı. İzleyiciler Osman Bey kardeşini öldürdü mü, hangi kardeşini öldürdü sorularını araştırmaya başladı.

17 Aralık 2020 Perşembe 01:01
Osman Bey kardeşini öldürdü mü, hangi kardeşini öldürdü? Kuruluş Osman'da merak uyandırdı!
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ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman’ın 38.bölümünde Osman Bey’in kardeşini öldürdüğü görüldü. Osman Bey’in hangi kardeşini öldürdüğü ise merak konusu oldu.

Osman Gazi’nin amcası Dündar Bey onu hayatında önemli yer edinir. Osmanlı Devleti’nin ilk dönemlerinde Dündar Bey’in büyük etkisi vardır. Süleyman Şah’ın 4 oğlundan biri olan Dündar Bey, Moğol saldırısının ardından Anadolu’ya yerleşmek için Pasin bölgesine gitmiştir. Dündar Bey Ertuğrul Gazi ve Osman Gazi’nin yanında yer almış ve Osmanlı Devleti’nin kuruluş döneminde önemli rol oynamıştır.

Dündar Bey’in öldürülmesi ise birçok tarihçiye göre farklıdır. Bir kısım Osman Gazi’nin bir eğlence için Bilecik’e gittiğinde Bilecek tekfurunun elini öpmesi üzerine onurunun kırıldığını ve beyliğin başına geçtiğinde de sefer düzenleyerek intikam almak istemesi üzerine buna karşı çıkan Dündar Bey’i öldürdüğünü söyler.

Bir kısım tarihçiler ise Osman Gazi ve amcası Dündar Bey arasında çekişmelerin olduğunu Dündar Bey’in Osman Gazi’nin beyliğini istememesi ve sürekli Osman Gazi aleyhine Bilecik tekfuru ile anlaşmaya çalıştığını söyler. Dündar Bey’in son anlaşmasında Osman Gazi’ye suikast girişiminde rol aldığının öğrenilmesi üzerine Dündar Bey’in öldürüldüğü söyleniyor.

 



Son Güncelleme: 17.12.2020 01:01
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Anahtar Kelimeler:
Osman GaziKuruluş OsmanDizi
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