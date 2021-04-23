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Oscar töreni ilk kez TRT'de yayınlanacak

Sinema dünyasının en prestijli ödülü olan Oscar Ödül Töreni, bu yılki törenini ilk kez TRT ekranlarında yayınlanacak.

23 Nisan 2021 Cuma 18:32
Oscar töreni ilk kez TRT'de yayınlanacak
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Koronavirüs salgını sebebiyle birçok defa ertelenen Oscar Ödül Töreni için sayılı günler kaldı. Salgın tedbirleri doğrultusunda salona yalnızca ödülleri verecek isimler, ödül adayları ve partnerleri gelebilecek.

Tüm dünyanın merakla beklediği 93.Oscar Ödül Töreni TRT'nin tarihinde ilk defa yayınlancak. Yapılan açıklamaya göre bu sene yapılacak olan Oscar törenini, TRT 2 kanalından canlı olarak yayınlancak.

TRT 2 ekranında 26 Nisan gecesi saat 01.30’da “Oscar’a Doğru” özel yayınıyla başlayıp saat 03.00’da 93. Oscar Töreni ile sürecek. Mehmet Açar, Alin Taşçıyan ve Zeynep Atakın'ın yorumları ile Oscar Ödül Töreni'nin başından sonuna kadar canlı yayını sürdürecekler.




Son Güncelleme: 23.04.2021 18:32
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Anahtar Kelimeler:
TRTTrt2OscarOscar Yayını
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