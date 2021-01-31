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Oryantal Didem her hafta İbo Show'da olacak mı?

İbo Show’un 30 Ocak Cumartesi akşamı yayınlanan bölümünün sürpriz konuğu oryantal Didem geceye damgasını vurdu. Didem’in programa katılması, sürekli olarak İbo Show’da dans edecek mi sorusunu akıllara getirirken, dansçının kıyafeti de gündem oldu.

31 Ocak 2021 Pazar 19:10
Oryantal Didem her hafta İbo Show'da olacak mı?
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Bir dönem İbo Show’un vazgeçilmez dansçısı olan Didem’in, 9 yıl sonra tekrar İbo Show’a katılması dikkatleri çekti. Oryantal Didem’in sürekli olarak programa çıkıp çıkmayacağı tartışılırken, kıyafeti de gündem oldu.

İbo Show’un 30 Ocak Cumartesi akşamı yayınlanan bölümünde sürpriz bir konuk vardı. İbo Show ile insanların tanıdığı yetenekli oryantal Didem, İbrahim Tatlıses’e sürpriz yaparak programa geldi. Didem Kınalı’nın programa gelip dans etmesi ise geceye damgasını vurdu.

Didem’in dansı kadar kıyafeti de çok konuşuldu. Dansçının dansöz kıyafeti yerine siyah uzun bir elbise giymesi dikkatleri çekti. Kıyafeti çok konuşulan Didem konu ile ilgili bir açıklama yapmazken, sosyal medyada bir takipçisinin paylaştığı, “dilediğin kostümü giyebileceğin günler gelsin” yazısını kendi sosyal medya hesabından paylaştı.

Didem’in her hafta İbo Show’da dans edip etmeyeceği merak konusuyken, Didem bu konuya ilişkin, her hafta çıkmayacağını, yalnızca sürpriz yapmak istediğini ancak TV’de dans etmeyi çok özlediğini belirtti.

ORYANTAL DİDEM KINALI KİMDİR?

İnsanların oryantal Didem olarak tanıdığı yetenekli dansçı, 6 Haziran 1986’da İstanbul’da doğdu. Selanik göçmeni bir oryantal olan annesi, Yugoslav göçmeni darbukacı babası, ablası ve kardeşi ile birlikte Şişli Kuştepe’de yaşadı.

İlkokul üçüncü sınıfa kadar okuyan Didem çok küçük yaşta ailesine maddi destek sağlayabilmek için dans etmeye başladı.  Didem’in yeteneğini fark eden isim ise İbrahim Tatlıses oldu. İbo Show’da çok uzun yıllar her hafta dans eden Didem, kendini ve yeteneğini gösterme fırsatı buldu. Şuanda da Türkiye’nin en iyi oryantalleri arasında yer alıyor.



Son Güncelleme: 31.01.2021 19:10
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Anahtar Kelimeler:
DidemOryantalIbo Show
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