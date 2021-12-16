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Örümcek Adam: Örümcek Evreninde filmi konusu nedir? Oyuncu kadrosu

Amerikan süper kahraman filmi Örümcek Adam: Örümcek Evreninde'nin konusu ve oyuncu kadrosuna ilişkin bilgilere içeriğimizde yer verdik.

16 Aralık 2021 Perşembe 10:01
Örümcek Adam: Örümcek Evreninde filmi konusu nedir? Oyuncu kadrosu
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2018 yılında vizyona giren Örümcek Adam: Örümcek Evreninde filmi, farklı evrenlerin yer aldığı Spider-verse adı verilen Çokluevren’de geçmektedir. Senaryosu Phil Lord ve Rodney Rothman tarafından yazılan film, Bob Persichotti, Peter Ramsey ve Rodney Rothman tarafından yönetildi.

Örümcek Adam: Örümcek Evreninde filminin konusu nedir?

Çoklu evrenlerde geçen filmde, farklı boyutlardan birçok Örümcek Adam, Miles Morales’in Brooklyn’i koruduğu evrende bir araya gelir. Polis bir babası ve işkolik bir anneai olan Miles, öğrencidir ve okul konusunda sorun yaşamaktadır. Lise öğrencisi olan Miles, bir gün bir örümcek tarafından ısırılarak özel yeteneklere kavuşur ve süper kahramana dönüşür. Açılan bir kapı sonrasında çoklu evrende farklı boyutlardan gelen Peter Parker ve diğer Örümcek Adamlar Miles’ın evrenine gelir. 

Örümcek Adam: Örümcek Evreninde filmi oyuncu kadrosu

Shameik Moore (Miles Morales)

Jake Johnson (Peter B. Parker)

Hailee Steinfeld (Gwen Stacy)

Mahershala Ali (Aaron Davis)

Brian Tyree Henry (Jefferson Davis)

Lily Tomlin (Mayıs Parker)

Luna Lauren Velez (Rio Morales)

Zoe Kravitz (Mary Jane Watson)

John Mulaney (Peter Parker)

Kathryn Hahn (Olivia Octavius)



Son Güncelleme: 16.12.2021 10:01
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Anahtar Kelimeler:
örümcek Adam örümcek EvrenindeSpiderman
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