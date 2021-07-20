Ortalığı Yakıp Kavuran Yaz Pozuyla Görenleri Kendine Hayran Bıraktı

Kardeşlerim, yayınlandığı andan itibaren geniş bir izleyici kitlesine sahip olan ATV’nin sevilen dram dizilerinden biri oldu. sarsıcı sezon finaliyle ekranlara ara veren diziyle oyuncularda kendilerini tatile attılar. Kardeşlerim dizisinde göstermiş olduğu performansıyla çok sevilen Onur Seyir Yaran, Doruk karakteriyle karşımıza çıkmakta. Yetenekli oyuncu dizinin ilk bölümlerinde kötü biri gibi görünse de devam eden bölümlerde karşımıza iyi biri olarak çıkmakta. Su Burcu Yazgı Coşkun ile partner olan yakışıklı oyuncu, her haliyle hayranlarına kendine hayran bırakıyor.

Yakışıklılığı Ödüllendirilmiş

Instagram hesabını oldukça aktif kullanan ve sık sık paylaşım yapan 1995 doğumlu 26 yaşında olan yetenekli oyuncu, 2016 Best Model Of Turkey’de birinci olmuş. Onur Seyit Yaran 2016 yılından bu yana ufak tefek rollerde yer alsa da şimdiki başarısını sevilen dizi Kardeşlerim’e borçlu gibi görünüyor. Hem oyunculuk yeteneğiyle hem de sportif fiziğiyle dikkatleri üzerine çeken Onur Seyit Yaran, Instagram hesabında 2,2 milyon takipçiye sahip.

İşte Olay Olan O Poz

Kardeşlerim dizisiyle erkanları süsleyen Onur Seyit Yaran şimdilerde oyunculuk yapsa da öncesinde sporcuymuş. Besyo okuyan yakışıklı oyuncu, küçük yaşlardan itibaren spor yapmaya ve kendini bu alanda geliştirmeye odaklanmış. Şimdilerde onu ekranlarda görüyor olsak da düzenli olarak devam ettiği bir spor hayatının var olduğu kesin. Kısacası Onur Seyit Yaran sahip olduğu bu güzel fiziğini uzun yıllardır devam ettirdiği spor hayatına borçlu.