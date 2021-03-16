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Orta Kafa Aşk dizisi konusu ve oyuncu kadrosu

Orta Kafa Aşk dizinin konusu ne? Orta Kafa Aşk dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var? Detaylara gelin hep birlikte haberimizde bakalım.

16 Mart 2021 Salı 16:18
Orta Kafa Aşk dizisi konusu ve oyuncu kadrosu
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Orta Kafa Aşk oyuncuları ve oyuncu kadrosu belli oldu. Orta Kafa Aşk dizisinin başrol oyuncuları arasında Cengiz Bozkurt, Engin Hepileri, Su Kutlu ve Can Sipahi yer aldı.

Dizinin senaryosunu Zeki Enes Akkan ele alacak ve yönetmen koltuğunda ise Can Evrenol oturacak. Fabrika Yapım ve Circus Yapım iş birliği ile izleyiciye sunulacak olan Orta Kafa Aşk dizisi The Match isimli Norveç dizisinden uyarlanacak. The Match dizisi 2018 de Norveç’te 20 bölüm olarak yayınlandı.

Orta Kafa Aşk dizisinin çekimlerine 13 Mart 2021 Cumartesi günü İstanbul’da başlandı. Seyirci dizideki Semih ve Selin aşkını maç izliyormuş gibi seyredecek.

 

Orta Kafa Aşk Oyuncuları: Cengiz Bozkurt

Jet Sosyete ve Leyla ile Mecnun gibi çok önemli dizilerde rol aldı. En son Gençliğim Eyvah ve Kuzey Yıldızı Aşk dizilerinin oyuncu kadrosunda yer alan tecrübeli oyuncu Cengiz Bozkurt, bu sefer de Orta Kafa Aşk dizisi ile dijital bir dizi kadrosunda yer alacak.  24 Aralık 1965 yılında Nevşehir'de doğan Cengiz Bozkurt 56 yaşında.

ODTÜ'de Fizik bölümü okuyan Bozkurt, oyunculuğa merakı ve hevesi sonucu okulunu bıraktı. Oyunculuk eğitimi için İngiltere’ye gitti. Üç çocuk babası olan Cengiz Bozkurt, Hatice Kavak Bozkurt ile evli.

Engin Hepileri

Engin Hepileri 3 Mart 1978 yılında İstanbul doğdu. Şu an 43 yaşında olan Hepileri, İstanbul Üniversitesinde tiyatro bölümü mezunudur. Hepileri'nin Kara Ekmek ve Kimse Bilmez dizilerinde aldığı roller fark edilmesini sağladı. En son Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Doruk karakterine hayat verdi. Engin Hepileri Beyza Şekerci ile evlidir. Boyu 1,81 metre ve kilosu 72'dir.

 

Su Kutlu

Su Kutlu 1991 yılında İstanbul'da doğmuştur. 30 yaşının içindedir. 30 yaşının içerisinde olan Su Kutlu, 2012 yılından bu yana oyunculuk yapmakta. Kutlu oyunculuktaki ilk tecrübesini Güzel Köylü dizisi ile edinmiş ve büyük çıkış yakaladı.  Arkadaşlar İyidir, Seviyor Sevmiyor, Dengi Dengine ve Tek Yürek Su Kutlu’nun yer aldığı önemli projelerdir. Su Kutlu'nun boyu 1.66, kilosu 45'tir.

 

Can Sipahi

Son olarak Aile Şirketi isimli dijital dizinin kadrosunda bulunan Can Sipahi 20 Ocak 1988 yılında İstanbul'da doğdu. 32 yaşında olan Can Sipahi Sabancı Üniversitesi Üretim Sistemleri Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Can Sipahi Aşk Yeniden dizisi  sayesinde tanınmış ve 2017'den bu yana da Payitaht: Abdülhamid dizisinde Şehzade Abdülkadir karakterine hayat vermiştir.



Son Güncelleme: 16.03.2021 16:18
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