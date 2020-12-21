Orkun Işıtmak Kirli Çamaşırlar programı konsepti ne?

Orkun Işıtmak’ın çok sevilen konseptlerinden biri olan “Kirli Çamaşırlar” artık Acun Ilıcalı’nın kurduğu platform olan Exxen’de yer alacak.

Sevilenr Orkun Işıtmak’ın ünlü isimleri yalan makinesine bağlayarak terleten sorular sorduğu içerik konsepti olan Kirli Çamaşırlar, artık Acun Ilıcalı’nın kurduğu Exxen platformunda yayınlanacak.

Acun Ilıcalı tarafından kurulan ve Netflix’e benzer bir proje olan Exxen adından çokça söz ettiriyor. Youtube’da Konuşanlar adlı program yapan ve oldukça izleyicisi bulunan stand-upçı Hasan Can Kaya’yı da yeni dijital platformuna transfer eden Acun Ilıcalı, bu kez Orkun Işıtmak’ın Kirli Çamaşırlar programının Exxen’de yayınlanacağını sosyal medya hesabından duyurdu.

Platformun herkesin verebileceği makul bir ücrette olacağını belirten Acun Ilıcalı, Konuşanlar programından sonra bu kez Kirli Çamaşırlar'ın Exxen'de yer alacağını duyurdu. Konuşanlar'ın önceki bölümlerinin kaldırılması sosyal medyada bazı tepkilere sebep olmuştu. Orkun Işıtmak'ın ise önceki Kirli Çamaşırlar bölümlerinin Youtube hesabından kalkıp kalkmayacağı şimdilik bilinmiyor.