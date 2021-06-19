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Orkan Varan kimdir? Orkan Varan'ın görev aldığı yapımlar

Recep İvedik 5'te Akif karakteri ile adından söz ettiren Orkan Varan'ın kim olduğu merak ediliyor. Pek çok kişi, Orkan Varan kimdir? Orkan Varan'ın görev aldığı yapımlarını araştırmaya devam ediyor.

19 Haziran 2021 Cumartesi 02:24
Orkan Varan kimdir? Orkan Varan'ın görev aldığı yapımlar
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En son Recep İvedik 5 filminde canlandırdığı karakter ile adından söz ettiren Orkan Varan merak edilmeye devam ediyor. Varan’ın kim olduğu ve kariyeri araştırılmaya devam edilirken aynı zamanda görev aldığı yapımlarda merak ediliyor.

Orkan Varan kimdir?

1988 Temmuzda İzmir’de dünyaya gelen Varan, 1.73 boyundadır. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinden mezun olduktan sonra sinema ve dizi sektörüne giriş yapmıştır.

2012 yılında Aktuel: Ya da Olan Biteni Fark Etmeden Önceki 4Dakika, 2017yılında Aile Arasında ve Recep İvedik 5 filmlerinde görev almıştır. Motosiklet aşığı olan Varan sosyal medya paylaşımları ile de adından söz ettirmeye devam etmektedir.


Son Güncelleme: 19.06.2021 02:24
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