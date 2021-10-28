İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
İnternet üzerinden para kazanan kişilerden vergi,banka hesabı üzerinden kesilecek!
İnternet üzerinden para kazanan kişilerden...
Selçuk Yöntem hangi fotoğrafla servet kazandı? Selçuk Yöntem sadece bir fotoğraf sayesinde servet kazandı
Selçuk Yöntem hangi fotoğrafla servet...
Yumurtada yaşanan fiyat artışları gündem oldu: Yumurtaya ne kadar zam geldi?
Yumurtada yaşanan fiyat artışları gündem...
Boğaz'da 2.kaza meydana geldi: Türk ve Rus kuru yük gemileri çarpıştı
Boğaz'da 2.kaza meydana geldi: Türk...

Orijinal adı Death Of Me olan Benim Ölümüm filminin konusu nedir?

Film severler izleyecekleri filmleri seçmeden önce konularını inceler ve daha sonra karar verirler. Biz de bu yazımızda sizlere orijinal adı Death of Me olan Benim Ölümüm adlı filmi tanıttık. İşte konuya ilişkin detaylar...

28 Ekim 2021 Perşembe 02:22
Orijinal adı Death Of Me olan Benim Ölümüm filminin konusu nedir?
Takip Et:

Bu yazımızda Benim Ölümüm adlı filmin konusundan ve yorumundan bahsettik. Orijinal adı Death of Me olan bu filmin eleştirisini, yönetmenini, oyuncularını, karakterlerini, yayınlanma tarihini, izlenme puanını detayları ile anlattık. İşte konuya ilişkin detaylar…

Çiftlerin kafa toplamak için, ilişkilerine yeni heyecanlar ve anılar katmak için ve dinlenmek için çıktığı tatiller genellikle oldukça huzur verici ve dinlendirici olur. Lakin bu durum filmlerde trajik bir sonla biter. Sıcak kumsalda yapılan yürüyüşten sonra sabahtan akşama kadar içkiler içilir ve çiftlerden biri eşini öldürerek cesedini bir yere gömer.

Bu filmde de Christine ve Neil çifti tatile gittikleri Tayland’daki son gecelerinde oldukça dağıtmışlardır. Öyle bir dağıtmışlardır ki ertesi gün kalktıklarında birisi yatakta simsiyah el ve vücut hatlarıyla dikilirken diğeri de halının üstünde elleri kanlı vaziyette uyanıyor. Dün gece ne yaşadıklarını, hangi aktivitelerde bulunduklarını hatırlamadıkları gibi ABD’ye dönüş için gerekli olan telefon ve pasaportların da kayıp olduğu anlaşılıyor.

Benim Ölümüm filminin konusu

Orijinal adı Death of Me olan Benim Ölümüm adlı filmin yönetmen koltuğunda Darren Lynn Bousman oturuyor. Bu film, rahatlama tatili ekseninde seyirciyi Tayland’ın karanlık ortamlarına sokuyor. Tayland’a tatile giden Christine ve Neil çifti kendilerini son gecelerinde ne olduğunu anlamadıkları bir olayın içinde bulurlar. Sert, şehvetli bir gecenin ardından güne “sıfır” vaziyette uyanan ikili, halihazırda kameraları olduğunu ve dün gece neler yaşadıklarını mutlaka kayıt altına aldığını düşünüyor. Düşünceleri tam da doğru çıkıyor. Bu çiftin son gecelerinde bir barda kasabanın yerel içkisini içmeleri sonucu kafalarını buldukları ve akli dengelerini kaybettiklerini görüyoruz. Bu içkiyi içtikten sonra cinsel ilişkiye girdikleri esnada Neil sevgili Christine’yi boğmaya başlar. Sonucunda ise Christine ölür ve Neil tarafından gömülür.

 Normal şartlarda dün hayatını kaybeden birinin bugün yaşayamayacağını düşünürsek yönetmenimiz kasaba nezdinde ayinler, kara büyüler, gizemli içecekler başlığıyla tatil yapmaya gelen vasıfsız çift ile alay ediyor. Filmde ilk önce cennet gibi görünen yerin çift için cinnet yerine dönüşmesi kasaba halkının sırlarını gün yüzüne çıkarıyor. Her ne kadar ilgi çekici şekilde izleyici karşısına çıksa da anlaşılması oldukça zor bir film olduğu için pek de yaklaşılmaması gereken bir içerik olarak yorumluyoruz. Filmin IMDb puanı ise 4,4’dür.

Filmin oyuncuları ve karakterleri

  • Maggie Q – Christine
  • Luke Hemsworth – Neil
  • Alex Essoe – Samantha
  • Kat Ingkarat – Madee
  • Kelly B. Jones – Kanda
  • Caledonia Burr – Nathida
  • Chatchawai Kamonsakpitak – Dr. Anuman
  • Sahapoom Totrungsup – Cabbie
  • Olivier Paul Varry
  • Tanapath Singamrath

Son Güncelleme: 28.10.2021 02:22
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
FilmBenimÖlümümKonu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Jeoloji Mühendisi ne kadar maaş alıyor?
Jeoloji Mühendisi ne kadar maaş alıyor?
Black Christmas (Kara Noel) filminin konusu nedir?
Black Christmas (Kara Noel) filminin konusu nedir?
Yasak Elma yeni bölümde neler yaşanacak? FOX TV canlı izle, Yasak Elma 117. bölüm izle!
Yasak Elma yeni bölümde neler yaşanacak? FOX TV canlı izle, Yasak Elma 117. bölüm izle!
Kıbrıs : Zafere Doğru ( Bir Zamanlar Kıbrıs ) dizisinin yeni sezonu ne zaman? Dizinin yeni sezonunun tarihi belli oldu
Kıbrıs : Zafere Doğru ( Bir Zamanlar Kıbrıs ) dizisinin yeni sezonu ne zaman? Dizinin yeni sezonunun tarihi belli oldu
14 Ekim 2021 Perşembe televizyonda hangi diziler ve programlar var? Bugünkü TV yayın akışı nedir?
14 Ekim 2021 Perşembe televizyonda hangi diziler ve programlar var? Bugünkü TV yayın akışı nedir?
Teşkilat Zehra diziden ayrılıyor mu? Deniz Baysal diziden çıkıyor mu
Teşkilat Zehra diziden ayrılıyor mu? Deniz Baysal diziden çıkıyor mu

Popüler Haberler

Orijinal adı Death Of Me olan Benim Ölümüm filminin konusu nedir?
Uzaktan eğitimle uygun fiyatlı yüksek lisans eğitimi veren üniversiteler
2022 yılı içerisinde burçları neler bekliyor? 2022'nin burç yorumları
Motorlu taşıt makas tamircisi maaşı ne kadar? Motorlu taşıt makas tamircisi ne iş yapar?
28 Ekim 2021 Perşembe evde bakım maaşı yatan iller listesi! Ekim 2021 evde bakım maaşı ne zaman yatırılacak? 2021 Ekim evde bakım aylığı ödemeleri yatmaya başladı mı?
2021 yılı Kasım celbi askerlik yerleri nere? Askerlik yerlerinin açıklanma tarihi ne zaman?
Jeoloji Mühendisi ne kadar maaş alıyor?
Döşeme ve duvar kaplamacısı 2021 yılında ne kadar maaş alır?İş İlanlarına nereden ulaşılır?
Black Christmas (Kara Noel) filminin konusu nedir?
Tatlı ustası maaşı ne kadar? Tatlı ustası ne iş yapar?
3.Kez Yapılacak Olan 1000 TL Yardım Ödemeleri Ne Zaman Başlayacak?
Rüyada dondurma yemek görmek görmek neye işaret eder? Rüyada dondurma yemek görmenin anlamları ve yorumları
Beşiktaş coin ne zaman çıkacak? Beşiktaş coin nasıl alınır?
Son Yaz dizisine bomba transfer! Bakın yeni kadın başrol kim oldu...
E-nabız aile hekimi değiştirme nasıl yapılır? 2021 Aile Hekimi değişim yapma dilekçesi
TJK 27 Ekim 2021 Çarşamba at yarışı sonuçları
Kripto paraların yükselme ve düşme nedenleri
Şok'ta bu hafta hangi ürünler var? Şok 27 Ekim 2021 aktüel ürünler kataloğu!
NFT Satışları içerisinde en iyi 10! Kripto para piyasası içerisinde en iyi NFT Satışı olanlar ne?
Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Çılgın Sayısal Loto Sonuç sorgulama ekranı
E-devlet uygulamasına neden giriş yapılamıyor? Sistem çöktü mü?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.