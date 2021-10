Orijinal adı Death Of Me olan Benim Ölümüm filminin konusu nedir?

Bu yazımızda Benim Ölümüm adlı filmin konusundan ve yorumundan bahsettik. Orijinal adı Death of Me olan bu filmin eleştirisini, yönetmenini, oyuncularını, karakterlerini, yayınlanma tarihini, izlenme puanını detayları ile anlattık. İşte konuya ilişkin detaylar…

Çiftlerin kafa toplamak için, ilişkilerine yeni heyecanlar ve anılar katmak için ve dinlenmek için çıktığı tatiller genellikle oldukça huzur verici ve dinlendirici olur. Lakin bu durum filmlerde trajik bir sonla biter. Sıcak kumsalda yapılan yürüyüşten sonra sabahtan akşama kadar içkiler içilir ve çiftlerden biri eşini öldürerek cesedini bir yere gömer.

Benim Ölümüm filminin konusu

Bu filmde de Christine ve Neil çifti tatile gittikleri Tayland’daki son gecelerinde oldukça dağıtmışlardır. Öyle bir dağıtmışlardır ki ertesi gün kalktıklarında birisi yatakta simsiyah el ve vücut hatlarıyla dikilirken diğeri de halının üstünde elleri kanlı vaziyette uyanıyor. Dün gece ne yaşadıklarını, hangi aktivitelerde bulunduklarını hatırlamadıkları gibi ABD’ye dönüş için gerekli olan telefon ve pasaportların da kayıp olduğu anlaşılıyor.

Orijinal adı Death of Me olan Benim Ölümüm adlı filmin yönetmen koltuğunda Darren Lynn Bousman oturuyor. Bu film, rahatlama tatili ekseninde seyirciyi Tayland’ın karanlık ortamlarına sokuyor. Tayland’a tatile giden Christine ve Neil çifti kendilerini son gecelerinde ne olduğunu anlamadıkları bir olayın içinde bulurlar. Sert, şehvetli bir gecenin ardından güne “sıfır” vaziyette uyanan ikili, halihazırda kameraları olduğunu ve dün gece neler yaşadıklarını mutlaka kayıt altına aldığını düşünüyor. Düşünceleri tam da doğru çıkıyor. Bu çiftin son gecelerinde bir barda kasabanın yerel içkisini içmeleri sonucu kafalarını buldukları ve akli dengelerini kaybettiklerini görüyoruz. Bu içkiyi içtikten sonra cinsel ilişkiye girdikleri esnada Neil sevgili Christine’yi boğmaya başlar. Sonucunda ise Christine ölür ve Neil tarafından gömülür.

Normal şartlarda dün hayatını kaybeden birinin bugün yaşayamayacağını düşünürsek yönetmenimiz kasaba nezdinde ayinler, kara büyüler, gizemli içecekler başlığıyla tatil yapmaya gelen vasıfsız çift ile alay ediyor. Filmde ilk önce cennet gibi görünen yerin çift için cinnet yerine dönüşmesi kasaba halkının sırlarını gün yüzüne çıkarıyor. Her ne kadar ilgi çekici şekilde izleyici karşısına çıksa da anlaşılması oldukça zor bir film olduğu için pek de yaklaşılmaması gereken bir içerik olarak yorumluyoruz. Filmin IMDb puanı ise 4,4’dür.

Filmin oyuncuları ve karakterleri