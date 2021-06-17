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Orhan Özyiğit kimdir, kaç yaşında, nereli?

Son zamanlarda dikkat çeken ünlüler arasında olan Orhan Özyiğit merak edildi. Çokça araştırılan kişiler arasına giren Orhan Özyiğit hakkındaki tüm detaylar haberimiz yer almaktadır.

17 Haziran 2021 Perşembe 15:01
Orhan Özyiğit kimdir, kaç yaşında, nereli?
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Orhan Özyiğit 1969 yılında Ankara’da doğmuştur. İlköğretim, Ortaokul ve Lise eğitimini Ankara’da tamamlayan Orhan Özyiğit üniversite eğitimini ise Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümü’nde tamamlamıştır. Orhan Özyiğit üniversite zamanlarında tiyatro oynamaya başlamış ve W.Shakespeare’in Bir Yaz Dönümü Gecesi Rüyası, Anton Çehov’un Üç Kız Kardeş ve Moliere’in Tartuffe isimli oyunlarında sahne almıştır. Ankara Devlet Opera ve Balesinde, Damdaki Kemancı ve Donkişot müzikallerinde yardımcı oyuncu olarak 1993 ve 1995 seneleri arasında rol alan Orhan Özyiğit 1995 yılında Diyarbakır Devlet Tiyatrosunu kazanmış 8 yıl Diyarbakır Devlet Tiyatrosu bünyesinde çalışmalarını sürdürmüştür. Diyarbakır’da TRT Gap Radyosunda çocuk oyunları yazmış, yönetmiş ve seslendirmiş olan Orhan Özyiğit 2003 yılında ise Ankara’ya tayini çıkarak Ankara Devlet Tiyatrosuna geçmiştir. Kurtuluştan Kuruluşa, Hamlet, Ramazan’la Culide, Yıldız Olmak Kolay mı, Modigliani, Kısasa Kısas, Çirkin Prensesle Şişko Prens, Hünkâr ile Mimar, Şair Baba ve Damdakiler, Sırça Kümes adlı oyunlarında rol alan Orhan Özyiğit halen Ankara Devlet Tiyatrosu bünyesinde oyuncu olarak sanat macerasını sürdürmektedir. Orhan Özyiğit tiyatro oyunları dışında reklam filmleri, dizi ve sinema filmlerinde rol almış ve seslendirme çalışmaları yapmıştır. Kendisi gibi tiyatro oyuncusu olan Berivan Özyiğit ile evli olan Orhan Özyiğit, Unutma Beni, Kaleiçi dizilerinde ve Çile Çiçekleri / Osman Bedrettin Hz. filminde rol almıştır. Orhan Özyiğit Bilim İlaç Tanıtım Filmi, BİFA, Süt Diyarı, Dermokil, Dünya Göz, Tatlı Kaşık, Kavala, You Trade Fx, Hitachi ve Ayyıldız gibi birden çok markanın reklam seslendirme çalışmalarını yapmıştır. 


Son Güncelleme: 17.06.2021 15:01
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