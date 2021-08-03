İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
İşsiz kalan vatandaşlara çift maaş ödemesi!
Son Dakika
İşsiz kalan vatandaşlara çift maaş...
Ev sahipleri ve kiracılar dikkat! Ağustos ayı kira zammı belli oldu...
Son Dakika
Ev sahipleri ve kiracılar dikkat!...
Devletten engellilere karşılıksız hibe desteği! Son gün 12 Temmuz..
Son Dakika
Devletten engellilere karşılıksız hibe desteği!...
2021 yılı bedelli askerlikte ödenecek ücretler belli oldu!
Son Dakika
2021 yılı bedelli askerlikte ödenecek...

Organize İşler Sazan Sarmalı nerede çekildi? Organize İşler 2: Sazan Sarmalı filmi konusu ve oyuncuları

2019 yılında vizyona giren Organize İşler Sazan Sarmalı filmi televizyon ekranlarına geliyor. Film severler Organize İşler 2: Sazan Sarmalı filmi konusu ve oyuncularını gündeme getirdi. Organize İşler Sazan Sarmalı filmi yayınlandığı dönem çok beğenilmişti.

03 Ağustos 2021 Salı 13:50
Organize İşler Sazan Sarmalı nerede çekildi? Organize İşler 2: Sazan Sarmalı filmi konusu ve oyuncuları
Takip Et:

Senaryosunu Yılmaz Erdoğan’ın kaleme aldığı Organize İşler Sazan Sarmalı filmi televizyonda ilk kez yayınlanacak. Yayınlandığı dönem çok beğenilen ve son dönemin en başarılı yerli yapımlarından biri olarak görülen Organize İşler 2: Sazan Sarmalı filmi ne zaman çekildi, Organize İşler Sazan Sarmalı konusu ve oyuncuları kim merak ediliyor.

Filmin senaryosunu kaleme alan Yılmaz Erdoğan aynı zamanda filmin yönetmenliğini üstlenirken, filmin başrolünde de yer alıyor. Filmde usta oyuncunun yanı sıra Kıvanç Tatlıtuğ, Ezgi Mola ve Bensu Soral gibi isimler yer alıyor.

Organize İşler 2: Sazan Sarmalı konusu

Asım Noyan ve çetesi yeni maceraların ardından gitmektedir. İstanbul’da organize işler devam ederken, Asım Noyan yıllardır görüşmediği kızının kendisinden yardım istemesiyle olaylar farklı bir seyir alır. Nazlı babasına çok yakın olmasa da zaman içinde onunla vakit geçirir ve ona yaklaşır. Ancak Asım Noyan ve çetesi bir sazan sarmalının içindedir.

Organize İşler Sazan Sarmalı oyuncuları

Yılmaz Erdoğan (Asım Noyan)

Kıvanç Tatlıtuğ (Sarı Saruhan)

Ezgi Mola (Lerzan Berrak)

Rıza Kocaoğlu (Arıza Rıza)

Bensu Soral (Nazlı Noyan)

Okan Çabalar

Ahmet Mümtaz Taylan

Atakan Çelik

Ata Demirer

Organize İşler Sazan Sarmalı ne zaman çekildi?

2019 yılında vizyona giren filmin çekimleri 1 sene sürdü. Filmin çekimleri İstanbul’un ünlü semtleri Moda, Üsküdar ve Galata’da gerçekleşti.


Son Güncelleme: 03.08.2021 13:50
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Yılmaz ErdoğanOrganize Işler Sazan Sarmalı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Son Yaz dizisine bomba transfer! Bakın yeni kadın başrol kim oldu...
Son Yaz dizisine bomba transfer! Bakın yeni kadın başrol kim oldu...
Kurtlar Vadisi Kaos dizisi hakkında gelişmeler yayın tarihi ne zaman?
Kurtlar Vadisi Kaos dizisi hakkında gelişmeler yayın tarihi ne zaman?
Arka Sokaklar'a bomba transfer! Bakın yeni komiser kim olacak...
Arka Sokaklar'a bomba transfer! Bakın yeni komiser kim olacak...
TRT1 Dünya Hali konusu ve oyuncuları
TRT1 Dünya Hali konusu ve oyuncuları
İbo Show yeni sezon ne zaman? İbo Show'da ilk hafta konukları kimler olacak?
İbo Show yeni sezon ne zaman? İbo Show'da ilk hafta konukları kimler olacak?
Emanet dizisinin Halil İbrahim Ceylan’ı en çok konuşulan erkek oyuncu anketiyle tekrar gündemde!
Emanet dizisinin Halil İbrahim Ceylan’ı en çok konuşulan erkek oyuncu anketiyle tekrar gündemde!

Popüler Haberler

Son Yaz dizisine bomba transfer! Bakın yeni kadın başrol kim oldu...
Kurtlar Vadisi Kaos dizisi hakkında gelişmeler yayın tarihi ne zaman?
Arka Sokaklar'a bomba transfer! Bakın yeni komiser kim olacak...
Güzel sunucu Esra Erol takipçilerinden öyle bir şey istedi ki... Erol'un isteği herkesten taktir topladı!
Derin dekoltesiyle kamera karşısına geçen Ebru Şallı yürek hoplattı
Türkiye’de fiyat yükselişi sürüyor!
Youtube telifsiz müzik bulma yöntemi
Nöbetçi noterler çalışıyor mu, açık mı? 1 Ağustos 2021 Pazar noterler hafta sonu çalışıyor mu?
Nöbetçi Noter 1 Ağustos 2021 Pazar açık noterler listesi - 1 Ağustos 2021 Pazar günü açık noter var mı, nöbetçi noterler hafta sonu çalışıyor mu?
TRT1 Dünya Hali konusu ve oyuncuları
Pompeii filmi konusu nedir? Pompeii konusu ve oyuncu kadrosu
Sigorta işveren maliyeti hesaplama işlemleri nasıl yapılır? 2021 SGK işveren maliyet hesabı
Zatürre aşısı koronavirüse iyi geliyor mu?
Zilhicce ayı namazı kaç rekattır, nasıl kılınır?
şekerbank tarım ve çiftçi kredisi faiz oranları Temmuz 2021

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.