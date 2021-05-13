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Organize İşler filmi nerede çekildi? Organize İşler filmi konusu nedir? Organize İşler oyuncuları ve konusu

Yılmaz Erdoğan’ın yönetmenliğini üstlendiği Organize İşler filmi ekranlara geliyor. 2005 yılında vizyona giren komedi türündeki Organize İşler filmi konusu ve oyuncuları kim, Organize İşler filmi nerede çekildi merak ediliyor. Organize İşler 13 Mayıs Perşembe akşamı TRT 1’de izleyiciyle buluşacak.

13 Mayıs 2021 Perşembe 13:20
Organize İşler filmi nerede çekildi? Organize İşler filmi konusu nedir? Organize İşler oyuncuları ve konusu
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Türk sinemasının en önemli yapımlarından Organize İşler filmi televizyon ekranlarına geliyor. 2005 yılında vizyona giren ve çok beğenilen Organize İşler filminin konusu ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri çekiyor. Yönetmen koltuğunda Yılmaz Erdoğan’ın yer aldığı komedi türündeki film 13 Mayıs Perşembe akşamı saat 20:00’de TRT 1 ekranlarından yayınlanacak.

Organize İşler konusu ne?

Suçlarla dolu bir o kadarda karmaşık bir hayatın olduğu İstanbul’da hırsızlık çeteleri kol gezmektedir. Masumlar ve suçluların dip dide olduğu bu şehirde hayat bir şekilde devam etmektedir. Süpermen kostümü giyip hayatını devam ettiren sıradan bir adam kendisini bir anda suç dünyasının içinde bulur. Bu dünyaya giren masum adam kendisini bir yandan da sürpriz bir aşkın içinde bulacaktır. Kendisi de dahil olmak üzere herkesin kafasının karışacağı bu dünyada masum adam hayatta kalmaya çalışacaktır.

Organize İşler oyuncuları

Başrollerinde Yılmaz Erdoğan, Tolga Çevik, Demet Akbağ gibi isimlerin yer aldığı filmde Türk sinemasının önemli isimlerinden Altan Erkekli, Özgü Namal, Cem Yılmaz, Ebru Akel, Timur Acar, Başak Köklükaya, Sinan Bengier, Sarp Apak, İclal Aydın gibi başarılı oyuncularda yer almaktadır.

Organize İşler nerede çekildi?

Organize İşler filminin sahneleri İstanbul’un önemli semtlerinde çekilmiştir. Üsküdar, Beyoğlu ve Beşiktaş başta olmak üzere Balat gibi mahalle semtlerinde çekilen film dönemin en başarılı yapımlarından biri olarak görülmektedir.



Son Güncelleme: 13.05.2021 13:20
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Anahtar Kelimeler:
Organize IşlerFilmYılmaz Erdoğan
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