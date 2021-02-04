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Organize İşler filmi konusu ve oyuncu kadrosu

Bugün uzun bir aradan sonra tekrar bizlerle buluşacak olan Organize İşler, 20.00 ve 23.45 saatlerinde iki kez TRT1'de televizyonda olacak. Sevenlerinin ve ilk kez izleyeceklerin kaçırmaması şart.

04 Şubat 2021 Perşembe 18:36
Organize İşler filmi konusu ve oyuncu kadrosu
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Bir Yılmaz Erdoğan başyapıtı olan Organize İşler filmi bugün tekrardan bizlerle buluşacak. Türkiye’nin en sevdiği filmlerden biri olan Organize İşler, konusu ve oyuncu kadrosu ile izleyicisinden tam puan almıştır. Beyaz perde ile ilk defa 2005’te izlediğimiz film bugün TRT1 kanalında yayında olacak. Yeniden izlemek isteyenler veya ilk defa izleyecek olanlar akşam 20.00’de ekranda olacak filmi kaçırmamalı. Verilen saat uymuyorsa filmin 23.45’de tekrarının verileceğini belirtmek isteriz.

 

İstanbul’da yapılan çekimler büyük uğraşlar sonucu yapılmıştır. Büyük bir prodüksiyon öneği olan Organize İşler’in çekimi 7.5 haftada tamamlanmıştır. Yılmaz Erdoğan’ın karakterinin evi aslen bir bir otoparktı. Uzun uğraşlar sonucu orada küçük bir ev yapıldı.

 

Peki konusu nasıldı?

 

Organize hırsızlık çetelerini konu alan filmde başrollerden biri başarısız bir komedyendir. Tam intihar edecekken kendini çetenin üyelerinden biri olarak bulur. Olaylar gelişir. İzleyenlerin tekrardan, izlemeyenlerin için ise kesinlikle izlemelerini önereceğimiz harika bir film.

 



Son Güncelleme: 04.02.2021 18:36
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Anahtar Kelimeler:
Organize IşlerTRT1Yılmaz Erdoğan
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