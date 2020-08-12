Organize İşler 2: Sazan Sarmalı konusu ve oyuncu kadrosu

Vizyona girdikten kısa bir süre sonra sosyal bir platformda yayınlanan Organize İşler 2: Sazan Sarmalı filmi bu akşam Star TV’de izleyici karşısına çıkıyor. Organize İşler filminin devamı niteliğinde olan ve kadrosunda birbirinden ünlü isimlerin yer aldığı film izleyiciden tam not aldı.
Organize İşler 2: Sazan Sarmalı konusu
Organize İşler 2: Sazan Sarmalı oyuncu kadrosu
Organize İşler 2 filminde Yılmaz Erdoğan, Ezgi Mola, Kıvanç Tatlıtuğ, Bensu Soral, Rıza Kocaoğlu, Güven Kıraç, Ahmet Mümtaz Taylan ve Okan Çabalar gibi ünlü oyuncuların yanı sıra BKM kadrosundan da birçok isim yer almaktadır.
Son Güncelleme: 12.08.2020 16:15