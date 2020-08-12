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Organize İşler 2: Sazan Sarmalı konusu ve oyuncu kadrosu

Star TV ekranlarında izleyici ile buluşan Organize İşler 2: Sazan Sarmalı konusu ve oyuncu kadrosu filmseverler tarafından araştırılıyor. Film ile ilgili detaylar için yazımıza göz atabilirsiniz.

12 Ağustos 2020 Çarşamba 16:15
Organize İşler 2: Sazan Sarmalı konusu ve oyuncu kadrosu
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Vizyona girdikten kısa bir süre sonra sosyal bir platformda yayınlanan Organize İşler 2: Sazan Sarmalı filmi bu akşam Star TV’de izleyici karşısına çıkıyor. Organize İşler filminin devamı niteliğinde olan ve kadrosunda birbirinden ünlü isimlerin yer aldığı film izleyiciden tam not aldı.

Organize İşler 2: Sazan Sarmalı konusu


İstanbul’da organize işler kaldığı yerden devam etmektedir. Yıllardır herkesi organize bir şekilde dolandıran Asım Noyan, bu kez sazan sarmalı adını verdikleri bir oyuna bulaşır. Dolandırıcılar bu kez Asım’ın yıllardır görmediği kızı Nazlı’yı dolandırmıştır. Nazlı, babasından yardım isterken aynı anda kendini bir sazan sarmalının içerisinde bulur ve olaylar gelişir.

Organize İşler 2: Sazan Sarmalı oyuncu kadrosu

Organize İşler 2 filminde Yılmaz Erdoğan, Ezgi Mola, Kıvanç Tatlıtuğ, Bensu Soral, Rıza Kocaoğlu, Güven Kıraç, Ahmet Mümtaz Taylan ve Okan Çabalar gibi ünlü oyuncuların yanı sıra BKM kadrosundan da birçok isim yer almaktadır.



Son Güncelleme: 12.08.2020 16:15
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Organizeişler
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