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Organize İşler 2 Sazan Sarmalı filmi nerede çekildi? Organize İşler 2 Sazan Sarmalı konusu ve oyuncuları

Yılmaz Erdoğan’ın unutulmaz filmi Organize İşler’in devamı niteliğinde hazırlanan Organize İşler 2 Sazan Sarmalı filmi televizyon ekranlarına geliyor. Asım Noyan ve çetesinin çevirdiği oyunların anlatıldığı film bu akşam televizyon izleyicisiyle buluşacak. İzleyiciler Organize İşler 2 Sazan Sarmalı filmi nerede çekildi, Organize İşler 2 Sazan Sarmalı konusu ve oyuncularını merak ediyor.

26 Ekim 2021 Salı 01:08
Organize İşler 2 Sazan Sarmalı filmi nerede çekildi? Organize İşler 2 Sazan Sarmalı konusu ve oyuncuları
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Yayınlandığı dönem izlenme rekorları kıran Organize İşler filminin ikincisi Organize İşler 2 Sazan Sarmalı, büyük beğeni toplamıştı. Başrollerinde Yılmaz Erdoğan, Kıvanç Tatlıtuğ ve Ezgi Mola gibi sevilen oyuncuların yer aldığı Organize İşler 2 Sazan Sarmalı bu akşam televizyon ekranlarında yayınlanacak.

Organize İşler 2 Sazan Sarmalı nerede çekildi?

Organize İşler 2 Sazan Sarmalı filminin çekimleri İstanbul’un tarihi semtlerinde gerçekleştirilmişti.

Organize İşler 2 Sazan Sarmalı konusu

Asım Noyan ve çetesi İstanbul’un altını üstüne getirmeye devam etmektedir. Ancak Asım Noyan yıllardır görüşmediği kızının bir anda ortaya çıkmasıyla işler karma karışık bir hale gelir. Babasının yaptığı işleri sevmeyen Nazlı, dolandırılır. Dolandırılan Nazlı, parasını kurtarmak için hiç istemese de babasından yardım ister. Bu sırada Nazlı aslında babasının ve onun yanındakilerin gerçek yüzlerini görür. Babasına karşı yumuşamaya başlayan Nazlı, artık ona daha yakın olmak ister. Ancak Asım Noyan ve çetesi kızının dolandırılma hikayesini çözmeye çalışırken kendilerini bir sazan sarmalının içinde bulur.

Organize İşler 2 Sazan Sarmalı oyuncuları

Filmin yönetmen koltuğunda oturan Yılmaz Erdoğan aynı zamanda filmin başrolüdür. Filmde Yılmaz Erdoğan’ın yanı sıra Kıvanç Tatlıtuğ, Ezgi Mola, Rıza Kocaoğlu, Bensu Soral, kan Çabalar, Güven Kıraç, Ahmet Mümtaz Taylan, Ersin Korkut, Erdem Baş gibi sevilen isimler yer almaktadır.



Son Güncelleme: 26.10.2021 01:08
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Anahtar Kelimeler:
Yılmaz ErdoğanSazan SarmalıOrganize Işler 2
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