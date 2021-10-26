Organize İşler 2 Sazan Sarmalı filmi nerede çekildi? Organize İşler 2 Sazan Sarmalı konusu ve oyuncuları

Yayınlandığı dönem izlenme rekorları kıran Organize İşler filminin ikincisi Organize İşler 2 Sazan Sarmalı, büyük beğeni toplamıştı. Başrollerinde Yılmaz Erdoğan, Kıvanç Tatlıtuğ ve Ezgi Mola gibi sevilen oyuncuların yer aldığı Organize İşler 2 Sazan Sarmalı bu akşam televizyon ekranlarında yayınlanacak.

Organize İşler 2 Sazan Sarmalı nerede çekildi?

Organize İşler 2 Sazan Sarmalı konusu

Organize İşler 2 Sazan Sarmalı filminin çekimleri İstanbul’un tarihi semtlerinde gerçekleştirilmişti.

Asım Noyan ve çetesi İstanbul’un altını üstüne getirmeye devam etmektedir. Ancak Asım Noyan yıllardır görüşmediği kızının bir anda ortaya çıkmasıyla işler karma karışık bir hale gelir. Babasının yaptığı işleri sevmeyen Nazlı, dolandırılır. Dolandırılan Nazlı, parasını kurtarmak için hiç istemese de babasından yardım ister. Bu sırada Nazlı aslında babasının ve onun yanındakilerin gerçek yüzlerini görür. Babasına karşı yumuşamaya başlayan Nazlı, artık ona daha yakın olmak ister. Ancak Asım Noyan ve çetesi kızının dolandırılma hikayesini çözmeye çalışırken kendilerini bir sazan sarmalının içinde bulur.

Organize İşler 2 Sazan Sarmalı oyuncuları

Filmin yönetmen koltuğunda oturan Yılmaz Erdoğan aynı zamanda filmin başrolüdür. Filmde Yılmaz Erdoğan’ın yanı sıra Kıvanç Tatlıtuğ, Ezgi Mola, Rıza Kocaoğlu, Bensu Soral, kan Çabalar, Güven Kıraç, Ahmet Mümtaz Taylan, Ersin Korkut, Erdem Baş gibi sevilen isimler yer almaktadır.