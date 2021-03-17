Organize İşler 2 Sazan Sarmalı filmi ne zaman, nerede çekildi?Organize İşler 2: Sazan Sarmalı oyuncuları kimler, konusu nedir?

Yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan’ın yaptığı ve oyuncularının arasında yer aldığı, Kıvanç Tatlıtuğ, Ezgi Mola ve Ahmet Mümtaz Taylan gibi sevilen isimlerin yer aldığı Organize İşler 2: Sazan Sarmalı filminin konusu izleyiciler tarafından merak edilmektedir.

Organize İşler 2: Sazan Sarmalı konusu ne?

İstanbul’da Asım Noyan ve çetesi yakalanmadan organize işlere devam etmektedir. Ta ki Asım’ın kızı Nazlı dolandırılana kadar. Nazlı’nın dolandırılması ile işler değişir ve çete kendini sazan sarmalının içinde bulur.

Organize İşler 2: Sazan Sarmalı nerede çekildi?

Çekimleri İstanbul’da gerçekleştirilen filmde Kadıköy Moda’dan Üsküdar, Unkapanı ve Galata gibi İstanbul’un tarihi ve bilinen yerlerinde çekimler yapıldı.

Organize İşler 2: Sazan Sarmalı oyuncu kadrosu

Kıvanç Tatlıtuğ

Yılmaz Erdoğan

Güven Kıraç

Rıza Kocaoğlu

Ezgi Mola

Bensu Soral

Ahmet Mümtaz Taylan