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Ordinary Joe isimli dizinin konusu nedir?

Ordinary Joe isimli dizi NBC kanalında yayınlanmaya başladı. Dizi dram türünde olup 1.sezonundadır. Ordinary Joe isimli dizinin konusu araştırılıyor. Ordinary Joe isimli dizinin konusu nedir? Bu haberimizde Ordinary Joe isimli dizinin konusunu sizler için derledik. İşte Ordinary Joe isimli dizinin konusu...

09 Aralık 2021 Perşembe 13:00
Ordinary Joe isimli dizinin konusu nedir?
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Ordinary Joe isimli dizi NBC kanalında yayınlanmaya başladı. Dramatik,eğlenceli ve aksiyon sahneleriyle ön plana çıkan dizinin konusu merak edilmektedir. Ordinary Joe dizisinin konusu nedir?

Ordinary Joe dizisi

Joe Kimbreau Syracuse Üniversitesi'nden mezun olmanın sevincini ve tatlı heyecanını yaşıyor. Mezuniyet törenine yarım saat geç katıldığı için çok heyecanlı olmalı. Mezuniyet törenine giderken Amy adında çekici bir kızla flört edebileceğini düşündü. Amy'den ayrıldıktan birkaç dakika sonra Joe bizi yakın kız arkadaşı Jenny ile tanıştırdı. Açıkçası, ilişkileri sadece yakın bir dostluk değil. Jenny, Joe'yu yemeğe davet ettiğinde ciddi bir konuşma yapacağını söyledi. Son tanıtım sırası Joe'nun aile tanıtımıdır. Anne ve Frank Amca'nın kutlamalar yapacağı öngörülebilir.Üniversiteden yeni mezun olmuş ve o günden itibaren gelecek planları yapan genç bir adamın birçok hayali ve hedefi olabilir. Ancak hikayeye göre o anda bir karar vermesi gerekiyor.

Yaratıcılar Russell Friend ve Garrett Lener, üniversiteden yeni mezun olan Joe'yu üç seçenek arasında bıraktığında , birini seçip sonuca dikkat edeceğimizi hissettik. Ancak senarist bu noktada bizi şaşırttı ve 3 farklı seçeneği ayrı ayrı kontrol etmeye karar verdi. Sahne Joe'nun Amy'yi seçmesiyle başlar. On yıl sonra, Joe büyük bir rock yıldızı oldu ve birlikteliklerinden  bir çocukları olacağı söyleniyor.

İkinci durumda, Joe ve Jenny evlidir. Joe hastanede çalışan bir hemşire olarak karşımıza çıkınca, eşiyle aralarında geçen boşanma konuşması bizi tanımamızı sağladı. Son hikayede Joe, amcası Frank gibi bir polis olur. Belli ki babasının mirasını bu şekilde devralmayı planlıyor.Konunun ilk 43 dakikasında 3 farklı seçim ve 3 farklı gelecek izlenimi elde etmesine rağmen Joe'nun ne istediğini bilmiyor. Mezuniyet gününde 3 seçeneği de istiyor.Fakat 10 sene sonra hangi durumda olacağı bilinmemektedir. Mezuniyet öncesinde uyuyaklamış ve tüm bu olanların rüya olma ihtimali de vardır. Bu tür detayların anlaşılabilmesi için birkaç bölüm daha izlenmesi gerekir. Dizinin IMDb puanı 6,7’dir.Dizinin oyuncu kadrosunda şu isimler yer alıyor;

James Wolk – Joe Kimbreau

Natalie Martinez – Amy Kindelán

Elizabeth Lail – Jenny Banks

Charlie Banett – Eric Payne

David Warshofsky – Frank amca

Adam Rodriguez – Bobby Diaz

Anne Ramsay – Gwen

Gabrielle Byndloss – Mallory


Son Güncelleme: 09.12.2021 13:00
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