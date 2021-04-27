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Orçun Kurtoğlu nereli, kaç yaşında? Cengiz Kurtoğlu'nun oğlu Orçun Kuroğlu kimdir?

Cengiz Kurtoğlu'nun oğlu Orçun Kurtoğlu Şarkılar Bizi Söyler programına katıldıktan sonra merak edilmeye başlandı. Pek çok kişi, Orçun Kuroğlu nereli, kaç yaşında? Cengiz Kurtoğlu'nun oğlu Orçun Kurtoğlu kimdir? sorularını araştırıyor.

27 Nisan 2021 Salı 00:10
Orçun Kurtoğlu nereli, kaç yaşında? Cengiz Kurtoğlu'nun oğlu Orçun Kuroğlu kimdir?
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Arabesk müziğin önde gelen isimlerinden Cengiz Kurtoğlu’nun oğlu Orçun Kurtoğlu Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici tarafından sunulan Şarkılar Bizi Söyler programa katılması ile merak ediliyor. Konuk olarak katıldığı program sonrasında Orçun Kurtoğlu’nun hayatı ve şarkıları araştırılıyor.

Orçun Kurtoğlu kimdir?

1979 yılında dünyaya gelen Orçun Kurtoğlu Cengiz ve Fatma Kurtoğlu çiftinin oğludur. Müzisyen olan Kurtoğlu ilk defa 2017 yılında Sen Varsın İyi Ki adında bir albüm çıkarmıştır. Haliç Üniversitesi Türk Musikisi bölümünden mezun olan Kurtoğlu kliplerinde ki oyunculukları ile adından söz ettirmiştir.

Orçun Kurtoğlu diskografi

  • Gölge Gibi
  • Gönlümün Feri
  • Haberin Yok
  • Haklısın
  • İki Korkak
  • Sen Varsın İyi Ki
  • Yanıyor Mu Yeşil Köşkün Lambası

 




Son Güncelleme: 27.04.2021 00:10
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