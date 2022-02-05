Orçun İynemli kimdir? Nerelidir?

Orçun İynemli 1 Ekim 1979 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Ekranların sevilen oyuncularından Aras Bulut İynemli ile kardeştir.

Orçun İynemli, Aras Bulut İynemli’nin de yer aldığı Öyle Bir Geçer Zaman Ki adlı dizide rol almıştır. Oyunculuğunun yanına seslendirme sanatçılığı da yapmaktadır. Orçun İynemli Fox TV’de yayınlanan Kalbimdeki Deniz dizisinde ise Ünal karakterini canlandırmaktadır.

Sonsuz, Eyvah Eyvah, Adı Mutluluk, Koçum Benim, Hırsız Polis, Avrupa Yakası gibi birçok yapımda yer almıştır.