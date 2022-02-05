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Orçun İynemli kimdir? Nerelidir?

Pek çok yapımda yer alan seslendirme ve tiyatro sanatçısı Orçun İynemli kimdir? Ekranların usta oyuncularından Aras Bulut İynemli’nin abisi Orçun İynemli hakkında merak edilenleri sizler için hazırladık…

05 Şubat 2022 Cumartesi 14:11
Orçun İynemli kimdir? Nerelidir?
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Orçun İynemli 1 Ekim 1979 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Ekranların sevilen oyuncularından Aras Bulut İynemli ile kardeştir. 

Orçun İynemli, Aras Bulut İynemli’nin de yer aldığı Öyle Bir Geçer Zaman Ki adlı dizide rol almıştır. Oyunculuğunun yanına seslendirme sanatçılığı da yapmaktadır. Orçun İynemli Fox TV’de yayınlanan Kalbimdeki Deniz dizisinde ise Ünal karakterini canlandırmaktadır. 

Sonsuz, Eyvah Eyvah, Adı Mutluluk, Koçum Benim, Hırsız Polis, Avrupa Yakası gibi birçok yapımda yer almıştır.



Son Güncelleme: 05.02.2022 14:11
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Aras Bulut İynemliOrçun IynemliÖyle Bir Geçer Zaman KiEyvah EyvahSonsuzAvrupa YakasıFox Tv
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