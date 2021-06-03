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Operasyon 41 Programı yarışması başvuru formu ve katılım şartları

Operasyon 41 programı yakın zamanda Kanal D'de yayınlanacak. Operasyon 41 programına katılmak isteyen kişiler,programa nasıl katılacağını merak ediyor. Operasyon 41 programına nasıl başvurulur? Bu haberimizde Operasyon 41 programına ilişkin detayları sizler için derledik. İşte Operasyon 41 programı başvuru formu ve katılım şartları ...

03 Haziran 2021 Perşembe 11:47
Operasyon 41 Programı yarışması başvuru formu ve katılım şartları
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Operasyon 41

Kanal D ekranlarında ekrana gelecek olan Operasyon 41 Programının yapımcılığını Bengi Medya, Aytaç Medya ve Anıl Oğuz üstlenmektedir. Operasyon 41'in sunuculuğunu  Hasan Yalnızoğlu gerçekleştirecek. Operasyon 41 programı başvuru formuna Kanal D resmi web sitesinden veya yarışma web sitesinden ulaşabilirsiniz.

https://www.operasyontr.com

Operasyon 41, şu anda gördüğümüzden farklı bir yarışma programı olacak.Kanal D'de yayınlanan Operasyon 41 yarışması  yerli format olarak adlandırılan Airsoft oyunlarını temel alan bir yarışma  olacak. Operasyon 41  yarışma programı her sezon ülkemizin farklı bölgelerinde çekilecektir. Daha önce Beyaz TV'de Operasyon 77 adıyla yayınlanan programa benzemektedir.  Artık Kanal D de benzer bir formatta yayınlanacak.Daha önce yarışma programında takımlar ayrılıp birbirleriyle yarışmıştı.Programda kazanan takım bir ödül aldı. Airsoft yarışmasından ilham alınarak yapılan programın çok sevileceği tahmin edilmektedir.

Hasan Yalnızoğlu

Operasyon 41 programının sunuculuğunu Hasan Yalnızoğlu gerçekleştirecek. Hasan Yalnızoğlu Survivor yarışmasındaki performansıyla dikkatleri çekmişti. Anadolu Ateşi’nin baş dansçılığını yapmaktadır. Spor,dans ve oyunculuk kariyerlerinde büyük başarılar gösterdi.


Son Güncelleme: 03.06.2021 11:47
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Operasyon 41 ProgramıOperasyon 41 Programı Katılım FormuOperasyon 41 Kanal D
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