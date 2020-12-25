Onurbüyüktopçu Gelinim Mutfakta'dan ayrılıyor mu, programı Seda Sayan mı sunacak?

Gelinim Mutfakta’nın yeni sezonundaki sunucusu ünlü oyuncu Onur Büyüktopçu olmuştu. Ancak sunuculuğu bırakan Onur Büyüktopçu’nun yerine Seda Sayan’ın gelmesi ile alakalı ortaya yeni iddialar atıldı.
Onur Büyüktopçu olayla alakalı açıklama yapmadı.
Seda Sayan ise başlayacağı yeni program hakkında yaptığı açıklamada çok mutlu olduğunu, tekrardan sevenleri ile buluşacağı için sevinçli olduğunu belirtti. Açıklamalarında, çok iddialı olduğunu belirten ünlü sunucu hamarat tüm gelinleri ve kayınvalidelerine “çıkın çıkın gelin” çağrısında bulundu.
Son Güncelleme: 25.12.2020 15:41