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Onurbüyüktopçu Gelinim Mutfakta'dan ayrılıyor mu, programı Seda Sayan mı sunacak?

Gelinim Mutfakta yarışmasından ayrılan sunucu Onur Büyüktopçu'nun yerine Seda Sayan'ın gelmesi ile alakalı yeni gelişmeler oldu.

25 Aralık 2020 Cuma 15:41
Onurbüyüktopçu Gelinim Mutfakta'dan ayrılıyor mu, programı Seda Sayan mı sunacak?
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Gelinim Mutfakta’nın yeni sezonundaki sunucusu ünlü oyuncu Onur Büyüktopçu olmuştu. Ancak sunuculuğu bırakan Onur Büyüktopçu’nun yerine Seda Sayan’ın gelmesi ile alakalı ortaya yeni iddialar atıldı.

Ekranların sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta yeni sunucusu ile gündem oldu. Ocak ayı itibari ile Seda Sayan’ın sunuculuk yapacağı öğrenildi. Daha önce de Onur Büyüktopçu’nun sunduğu Yemekteyiz programına geçen Seda Sayan’ın şimdi de Gelinim Mutfakta’ya gelmesi izleyicileri şaşırttı.

Onur Büyüktopçu olayla alakalı açıklama yapmadı.

Seda Sayan ise başlayacağı yeni program hakkında yaptığı açıklamada çok mutlu olduğunu, tekrardan sevenleri ile buluşacağı için sevinçli olduğunu belirtti. Açıklamalarında, çok iddialı olduğunu belirten ünlü sunucu hamarat tüm gelinleri ve kayınvalidelerine “çıkın çıkın gelin” çağrısında bulundu.



Son Güncelleme: 25.12.2020 15:41
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Anahtar Kelimeler:
GelinimmutfaktaKanalDSedasayanOnurBüyüktopçu
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