Onur Sermik kimdir? Ünlü komedyenin hayatı

Onur Sermik 1 Ocak 1991 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. İlkokul ve ortaokul eğitimini İstanbul’da tamamlamıştır. Liseyi İstanbul Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi’nde okumuştur.
15 yaşındayken Sadri Alışık Tiyatrosu’nda oyunculuk üzerine eğitim almıştır. Trt1’de yayınlanan Hangimiz Sevmedik adlı dizinin oyuncu kadrosunda yer almıştır. Ayrıca komedyenlik,stand-up üzerine çalışmalarını yürütmektedir. Sermik , aslen Kırım Tatarı’dır ve soyisminin anlamı Tatarca’da ateş anlamına gelmektedir.
Son Güncelleme: 05.02.2022 14:16