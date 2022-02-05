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Onur Sermik kimdir? Ünlü komedyenin hayatı

Onur Sermik sosyal medyada yayınladığı bir video ile gündem olmuş ve herkes tarafından kim olduğu merak edilmiştir. Onur Sermik kimdir? Oynadığı çalışmalarda da büyük beğeni kazanmıştır. 27.03.2021 tarihli haberimizden Onur Sermik ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz...

05 Şubat 2022 Cumartesi 14:16
Onur Sermik kimdir? Ünlü komedyenin hayatı
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Onur Sermik 1 Ocak 1991 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. İlkokul ve ortaokul eğitimini İstanbul’da tamamlamıştır. Liseyi İstanbul Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi’nde okumuştur.

Eğitim hayatı devam ederken öğretmenleri yeteneğini fark etmiş ve oyunculuk ve komedi alanına girmesine yardımcı olmuşlardır. Birden fazla oyunlarla Tiyatro dünyasına kendini tanıtmıştır.

15 yaşındayken Sadri Alışık Tiyatrosu’nda oyunculuk üzerine eğitim almıştır.  Trt1’de yayınlanan Hangimiz Sevmedik adlı dizinin oyuncu kadrosunda yer almıştır. Ayrıca komedyenlik,stand-up üzerine çalışmalarını yürütmektedir. Sermik , aslen Kırım Tatarı’dır ve soyisminin anlamı Tatarca’da ateş anlamına gelmektedir.



Son Güncelleme: 05.02.2022 14:16
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Onur SermikOnur Sermik Kimdir
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