Onur Sermik kimdir, kaç yaşındadır? Onur Sermik'in biyografisi

1991 İstanbul doğumlu olan başarılı oyuncu Onur Sermik, hayatına dair çok fazla bilgi paylaşmadığı için bu geçmişine dair detaylar bilinmiyor. Oyuncu bunu verdiği bir röportajında, mesleğinden dolayı gündem olmayı sevmediğine bağlamıştır.

2010 yılında skeç yazarak ve oyunculuk yapıp mesleğine başlayan Sermik, bu zamana kadar pek çok film ile dizide oynamıştır. Oyuncu her zaman magazin konularıyla değil işiyle gündem olmayı tercih etmiş ve hep de işiyle gündeme gelmiştir.

Onur Sermik’in yazdığı oyunlar

Oyuncu ilk olarak Aşk Bu Mu ismini verdiği oyunu yazmış ve bu oyunu kitaplaştırılarak Beşiktaş Kültür Sanat Sahnesi’nde de sergilenmiştir. Yönetmenliği ile oyunculuğunu Paşhan Yılmazel’in yaptığı oyunun bir diğer oyuncusudur Yasemin Öztürk’tür.

Onur Sermik’in rol aldığı dizi ile filmler

Şeref Sözü

Kim Daha Mutlu?

Doksanlar

Akıllara Seza

Pamuk Prens

Kolej Rüyası

Şampiyon

Ne Münasebet

Dalavere

Çocuklar Duymasın

Hep Yek 3 Titrettin Beni