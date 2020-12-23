Onur Büyüktopçu'yu üzen haber: Gelinim Mutfakta'ya Seda Sayan transferi...

Gelinim Mutfakta programının sunucusu Onur Büyüktopçu’ya büyük şok.. İddialara göre 1 Ocak tarihinden itibaren programı Seda Sayan sunacak. Onur Büyüktopçu’nun daha öncede sunduğu Yemekteyiz programına yine Seda Sayan’ın transfer olması ikinci şok olarak yorumlandı.

Gündüz kuşağı programı Gelinim Mutfakta’nın sunucusu Onur Büyüktopçu, iddialara göre 1 Ocaktan itibaren programın başında olmayacak. Büyüktopçu’nun yerine Seda Sayan’ın geleceği söylentileri sosyal medyada büyük dikkat çekti.

Daha öncede Yemekteyiz programını sunan Onur Büyüktopçu, Seda Sayan’ın programa transfer olmasıyla programı sunmaktan çekilmişti. Bu kez sunduğu Gelinim Mutfakta programına yine Sayan’ın transfer olacağı söylentileri Büyüktopçu’ya ikinci şok olarak yorumlandı.

Kanaldan kendisine telefon edilen Onur Büyüktopçu’ya 31 Aralık tarihine kadar programı sunmaya devam edileceği, 1 Ocak’tan itibaren Seda Sayan’ın programı sunmaya başlayacağı iletildi. Büyüktopçu’nun ise aldığı haber karşısında çok üzüldüğü ve aynı kanalda yayınlanan Çarkıfelek yarışmasını sunmaya başlayacağı söylentiler arasında.

Yemekteyiz programının sunuculuğuna Seda Sayan’ın geçmesi üzerine programı bırakan Büyüktopçu, daha önce konuyla ilgili Seda Sayan’ın kendisinin ayağını kaydırmadığını, öyle bir durumda onu doğal olarak kötüleyeceğini söylemişti.