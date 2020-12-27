Onur Büyüktopçu Gelinim Mutfakta’dan ayrılma sebebi

Kanal D yönetimi Onur Büyüktopçu için reytinglerin yükselmemesi, izleyicinin Onur Büyüktopç'ya karşı tavırları ve beklenilen bir şekilde karşılık alınmadığı için BAS Yapım bu nedenlerden dolayı Onur Büyüktopçu ile yollarını ayırdı. Gelinim Mutfakta programı yoluna Seda Sayan ile devam edecek.

'nın sunucudan ayrıldı. Daha önce üç sezon boyunca Fatih Ürek'in sunuculuğunu yaptığı programda, Fatih Ürek'in ayrılma sebebi olarak BAS yapım ile tartışmadan dolayı ekranlara veda etmişti. Gelinim Mutfakta Onur Büyüktopçu'nun ayrılışı merak konusu oldu.

Fatih Ürek'in izleyiciler tarafından çok sevilmesi ve ardından Onur Büyüktopçu'nun bu beklenti sonrası boşluğu dolduramadığı için izleyici soğuk bir tutum sergiledi ve bbu da reytingleri etkiledi.