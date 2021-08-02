İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Devletten engellilere karşılıksız hibe desteği! Son gün 12 Temmuz..
Son Dakika
Devletten engellilere karşılıksız hibe desteği!...
2021 yılı bedelli askerlikte ödenecek ücretler belli oldu!
Son Dakika
2021 yılı bedelli askerlikte ödenecek...
Aman Kerem Bürsin görmesin. Sevgilisi Hande Erçel mini şortu ile mutfakta hünerlerini sergiledi
Aman Kerem Bürsin görmesin. Sevgilisi...
Sözleşmeli personel alımları için 30 yaş sınırı getirildi!
Son Dakika
Sözleşmeli personel alımları için 30...

Onur Bay ,Arka Sokaklar dizisinden neden ayrıldı? Onur Bay, yaşanan ayrılıkla ilgili açıklama yaptı

Arka Sokaklar dizisi en uzun soluklu dizi olarak bilinmektedir. Arka Sokaklar dizisinin yeni sezonunda bazı isimler olmayacak. Bu isimlerden biri Onur Bay oldu. Onur Bay'ın diziden neden ayrıldığı merak edilmektedir. Onur Bay, Arka Sokaklar dizisinden neden ayrıldı? Bu haberimizde Onur Bay'ın diziden neden ayrıldığını sizler için derledik. İşte Onur Bay'dan dizide yaşanan ayrılık ile ilgili açıklama...

02 Ağustos 2021 Pazartesi 21:51
Onur Bay ,Arka Sokaklar dizisinden neden ayrıldı? Onur Bay, yaşanan ayrılıkla ilgili açıklama yaptı
Takip Et:

Onur Bay, Arka Sokaklar dizisinden ayrıldığını duyurmuştu. Dizinin izleyenleri Onur Bay’ın neden diziden ayrıldığını merak etmektedir.  Onur Bay, yaşanan ayrılık ile ilgili açıklamada bulundu. Onur Bay neden diziden ayrıldı?

Onur Bay’dan ayrılık açıklaması

Onur Bay, Arka Sokaklar dizisinden ayrılmasına ilişkin olarak şu açıklamalarda bulundu. Bay, yeni projelerde kendini göstermek istediğini, bundan dolayı diziden ayrıldığını ve yeni dizi ve filmlerde rol almak istediğini dile getirdi.Yeni projeler için çok heyecanlı olduğunu açıkladı. Arka Sokaklar dizisinden kendi isteğiyle ayrıldığını açıklayan Bay, bu konuda herhangi bir baskı görmediğini ifade etti. 15 sene boyunca aynı dizide rol alan oyuncu, başka yapımlarda pek yer alamadı. Diziden ayrılması ile artık yeni yapımlarda yer alması bekleniyor. Dizide yer alan Yüsra Geyik de aynı sebepten dolayı diziden ayrılmıştı.

 


Son Güncelleme: 02.08.2021 21:51
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Onur BayOnur Bay Arka SokaklarOnur Bay Arka Sokaklardan Neden Ayrıldı?
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TRT1 Dünya Hali konusu ve oyuncuları
TRT1 Dünya Hali konusu ve oyuncuları
İbo Show yeni sezon ne zaman? İbo Show'da ilk hafta konukları kimler olacak?
İbo Show yeni sezon ne zaman? İbo Show'da ilk hafta konukları kimler olacak?
Emanet dizisinin Halil İbrahim Ceylan’ı en çok konuşulan erkek oyuncu anketiyle tekrar gündemde!
Emanet dizisinin Halil İbrahim Ceylan’ı en çok konuşulan erkek oyuncu anketiyle tekrar gündemde!
Masum Ricky öldü mü?
Masum Ricky öldü mü?
El Kızı dizisinin konusu nedir? Fox TV El Kızı dizisi ne zaman yayınlanacak?
El Kızı dizisinin konusu nedir? Fox TV El Kızı dizisi ne zaman yayınlanacak?
Aziz dizisi konusu nedir? Aziz dizisi oyuncu kadrosunda kim var?
Aziz dizisi konusu nedir? Aziz dizisi oyuncu kadrosunda kim var?

Popüler Haberler

Youtube telifsiz müzik bulma yöntemi
Nöbetçi noterler çalışıyor mu, açık mı? 1 Ağustos 2021 Pazar noterler hafta sonu çalışıyor mu?
Nöbetçi Noter 1 Ağustos 2021 Pazar açık noterler listesi - 1 Ağustos 2021 Pazar günü açık noter var mı, nöbetçi noterler hafta sonu çalışıyor mu?
TRT1 Dünya Hali konusu ve oyuncuları
Seda Sayan'dan alkışlanacak hareket: Elinde pastayla hastaneye eniştesinin yanına koştu!
İbo Show yeni sezon ne zaman? İbo Show'da ilk hafta konukları kimler olacak?
Binance nasıl kullanılır? Binance platformu nedir?
Kamu ve özel kurumlara 2023 güvenlik görevlisi alımı yapılacak!
Türkiye’de reel sektör güven endeksi Temmuz ayında yükselişe geçti
Adana Demirspor, Benjamin Stambouli'yi kadrosuna kattığını açıkladı
Galatasaray 2021-2022 yeni sezon forması fiyatı ne kadar, kaç TL?
Aygaz, İpragaz, Milangaz, Mogaz, Bizimgaz ve Likidgaz büyük tüp ne kadar oldu? 2021 Milangaz tüp kaç para?
KPSS 6199 özel şartı nedir? 6199 nitelik kodu nedir? 6199 özel koşulu ne demektir?
SGK tüp bebek şartları ve yaş sınırı 2021
İnfaz koruma memuru ve gardiyan olma koşulları 2021

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.