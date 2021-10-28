Only Mine (Sadece Benimsin) filminin konusu

Julie, seneler süren eğitim hayatı sonrasında kendi geleceğini planlayacak yeni kapılar için üniversite hayali kurmaktadır. Coldwater Hills adlı küçük ve tatlı kasabadaki en sevilen kişilerden olması dışında kasabanın sevimli işletmelerinden birisinde garson olarak çalışmaktadır. Yerli halkla iç içe yaşadığı kasabanın yeni ve eski sakinleri arasında ki farkı ayırt edebilecek kişilerin başında gelmektedir.

Eski kavramı kasabadaki yaşlı bireylerle inşa edilirken yeni kavramıysa bölgeye birkaç gün öncesinde atanmış olan polis memuru David Barargan'la karşılık bulacaktır. David karakterinin etkileyici ve çekisi üslubu Julie tarafınca hayranlık içinde takip edilmeye başlandığı zaman iki karakter arasında aşk kıvılcımlara çıkmaya başlar.

Only Mine filminin konusu

Yönetmenliğini yapan Michael Civille'nin Sadece Benimsin filmini küçük kasabadaki büyük aşk konsepti ile süslediği, arka plandaysa David karakterinin gizem dolu kişiliğinin olduğu bir film. Hediyeler, iltifatlar, cilveler Julie tarafından mestle karşılanmaktadır. Fakat dakikalar ilerledikçe David kendine acaba sorusunu sordurmak ister. Bunun nedeni ise Julie'yı tam anlamı ile benimseyen hatta sahiplenen bir duyguya kapılmış olmasıdır. Kapı dışarı çıkarmadığı gibi hem sözleriyle hem de fiziksel davranışları ile adeta tutsak kılığına girmiştir. Her geçen gün yeni bir kaosa sürüklenirken Julie soluğu kaçarak uzaklaşmakta bulur. Fakat son sözü silahın kurşunları söyler.

Amber Midthunder tarafından canlandırılan Julie karakteri, sıra dışıyla alakası olmayan sıradan bir genç kız olarak olarak karşımıza çıkıyor. Kariyer hedefleri olan fazlasıyla kibar ve cana yakın bir kişiliği vardır. Bundan dolayı Only Mine'ya yaratılmak istennen iyi ve kötü tarafın iyi tarafını karşılıyor. Senaristin David karakteriyle yaratmayı istediği gizemli ve psikopat ikilemi ise oldukça başarılı bir şekilde karşımıza çıkıyor. 2 zıt kutbun başlangıçtan itibaren aşkı kovalayabileceği aşikar. Fakat, David karakterinin aniden değişmesi sonucunda önce ilişkileri sonra da yaşamları yerle bir olur.

Film, klasik önergelerle kurulan ortalama bir film. Arzu ile şehvetten yararlanarak psikopatlığa doğru giden bir hırs ilişkisine dönüşüyor zamanla. Oyuncular her ne kadar iyi bir performansa sahip olsalar da hikayesi çok etkileyici değil. Bunlar doğrultusunda bizim filme on üzerinden verdiğimiz puan 5 oluyor.

IMDB puan: 4,7

Only Mine filmi oyuncu kadrosu

- Amber Midthunder – Julie

- Brett Zimmerman – David

- Chris Browning – Chief Dodd

- Walter Fauntleroy – Sergeant Miller

- Claudia Ferri – Karen Dillon

- Lorenzo James Henrie – Tommy

-Ellen Wroe – Gail

Only Mine film fragmanı