One Small Problem filmi konusu ve oyuncuları

Netflix’in yeni Meksika yapımı filmi One Small, 19 Mart’ta izleyici ile buluştu. Netflix orijinal filmi, IMDb puanlamasında 5,8 oranını gördü. Orijinal dili İspanyolca olan film, totalde 1 saat 35 dakika. Filmin orijinal ismi ise “Sin Hijos”.

Filmin konusu

Filmin yönetmen koltuğunda Roberto Fiesco oturuyor. Senaryo ise Mariano Vera ve Anai Lopez yer alıyor. Filmin başrol oyuncuları ise Alfonso Dosal, Regina Blandon ve Francesca Mercadante yer alıyor.

One Small Problem filminde bekar bir babanın ve kızının hikayesi anlatılıyor. Adamın yolu aşık olacağı kadınla kesişiyor ve evlenmeye karar veriyor. Lakin sevdiği kadının geçmişindeki problemlerden dolayı çocukları sevmiyor. Çiftin bir olabilmesi için baba kız bir yol buluyor ve kız kendini kardeş olarak tanıtıyor. Bu kaosun ise komediye dönüşüyor.

Filmin oyuncuları

Alfonso Dosal – Fidel

Francesca Mercadante – Ari

Regina Blandón – Marina

Christian Ramos – Sebastián

Gustavo Egelhaaf – Enesto

Miguel Jiménez – Temo

Giovanna Zacarías – Sara

Michelle Rodríguez – Sonia

Jorge Muñiz – Benardo

Ela Velden – Renata

Pascacio López – Víctor

Claudia Cervantes – Begona

Film genel olarak izleyiciye keyifli anlar yaşatıyor.