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One Small Problem filmi konusu ve oyuncuları

Netflix'in 2020 yapımı olan komedi türü Sin hijos filmi bekleyenelerine müjdeyi verdi ve izleyicisi ile buluştu. İzleyici filmin konusunu ve oyuncularını merak ediyor. İşte filmin detayları...

21 Mart 2021 Pazar 19:22
One Small Problem filmi konusu ve oyuncuları
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Netflix’in yeni Meksika yapımı filmi One Small, 19 Mart’ta izleyici ile buluştu. Netflix orijinal filmi, IMDb puanlamasında 5,8 oranını gördü. Orijinal dili İspanyolca olan film, totalde 1 saat 35 dakika. Filmin orijinal ismi ise “Sin Hijos”.

Filmin yönetmen koltuğunda Roberto Fiesco oturuyor. Senaryo ise Mariano Vera ve Anai Lopez yer alıyor. Filmin başrol oyuncuları ise Alfonso Dosal, Regina Blandon ve Francesca Mercadante yer alıyor.

Filmin konusu

One Small Problem filminde bekar bir babanın ve kızının hikayesi anlatılıyor. Adamın yolu aşık olacağı kadınla kesişiyor ve evlenmeye karar veriyor. Lakin sevdiği kadının geçmişindeki problemlerden dolayı çocukları sevmiyor. Çiftin bir olabilmesi için baba kız bir yol buluyor ve kız kendini kardeş olarak tanıtıyor. Bu kaosun ise komediye dönüşüyor.

Filmin oyuncuları

  • Alfonso Dosal – Fidel
  • Francesca Mercadante – Ari
  • Regina Blandón – Marina
  • Christian Ramos – Sebastián
  • Gustavo Egelhaaf – Enesto
  • Miguel Jiménez – Temo
  • Giovanna Zacarías – Sara
  • Michelle Rodríguez – Sonia
  • Jorge Muñiz – Benardo
  • Ela Velden – Renata
  • Pascacio López – Víctor
  • Claudia Cervantes – Begona

Film genel olarak izleyiciye keyifli anlar yaşatıyor.



Son Güncelleme: 21.03.2021 19:22
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Anahtar Kelimeler:
NetflixOneSmallYeniFilmFragman
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