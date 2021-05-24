On numara 24 Mayıs Pazartesi çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

Milyonlarca vatandaşlarımız para kazanma umuduyla her zaman on numara milli piyango oynamaktadır. On numara oynayan vatandaşlarımız 24 Mayıs 2021 on numara çekiliş sonuçlarını merak etmektedir. 24 Mayıs on numara sonuçları belli oldu. On numara milli piyango sorgulama ekranı açıldı.

24 Mayıs 2021 Pazartesi günü on numara sorgulama ekranı açıldı. 24 Mayıs 2021 on numara çekiliş sonuçları açıklandı. On numara sonuçları bu akşam saat 20.00’da açıklanacak. Açıklama sırasında noter de hazır bulunacak. Milli Piyango TV YouTube hesabından da canlı yayınlanacak.

24 Mayıs On Numara çekiliş sonuç ekranı

Milli Piyango İdaresi tarafından hazırlanan On numara çekiliş sonuçlarını öğrenmek isteyen milyonlarca vatandaşımız, çekiliş sorgulama ekranını merak ediyor. Aşağıdaki linkten on numara çekiliş sonuçlarını görerek kazanıp kazanmadığınızı öğrenebilirsiniz.

On Numara çekiliş sonucu için tıklayınız…