İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
21 Mayıs 2021 vaka tablosu açıklandı! Vaka sayısı 10 binin altında
Son Dakika
21 Mayıs 2021 vaka tablosu...
Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Son Dakika
Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem meydana...
Koronavirüs aşısı kısırlık mı yapıyor? Uzman isimden çarpıcı yanıt
Son Dakika
Koronavirüs aşısı kısırlık mı yapıyor?...
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Son Dakika
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!

On numara 24 Mayıs Pazartesi çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen On Numara şans oyununa ilgi giderek artıyor. Vatandaşlar On Numara çekiliş sonuçlarını heyecanla takip ediyor. 24 Mayıs 2021 Pazartesi On Numara çekiliş sorgulama ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz.

24 Mayıs 2021 Pazartesi 16:30
On numara 24 Mayıs Pazartesi çekiliş sonuçları sorgulama ekranı
Takip Et:

Milyonlarca vatandaşlarımız para kazanma umuduyla her zaman on numara milli piyango oynamaktadır. On numara oynayan vatandaşlarımız 24 Mayıs 2021 on numara çekiliş sonuçlarını merak etmektedir. 24 Mayıs on numara sonuçları belli oldu. On numara milli piyango sorgulama ekranı açıldı.

24 Mayıs 2021 Pazartesi günü on numara sorgulama ekranı açıldı. 24 Mayıs 2021 on numara çekiliş sonuçları açıklandı. On numara sonuçları bu akşam saat 20.00’da açıklanacak. Açıklama sırasında noter de hazır bulunacak. Milli Piyango TV YouTube hesabından da canlı yayınlanacak.

24 Mayıs On Numara çekiliş sonuç ekranı

Milli Piyango İdaresi tarafından hazırlanan On numara çekiliş sonuçlarını öğrenmek isteyen milyonlarca vatandaşımız, çekiliş sorgulama ekranını merak ediyor. Aşağıdaki linkten on numara çekiliş sonuçlarını görerek kazanıp kazanmadığınızı öğrenebilirsiniz.

On Numara çekiliş sonucu için tıklayınız…

 


Son Güncelleme: 24.05.2021 16:30
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Milli PiyangoOn Numara
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Exxen Leyla ile Mecnun ne zaman yayınlanır?
Exxen Leyla ile Mecnun ne zaman yayınlanır?
TV8 O Ses Türkiye Hadise'nin yerine kim gelecek? Yeni juri Gülşen mi oldu?
TV8 O Ses Türkiye Hadise'nin yerine kim gelecek? Yeni juri Gülşen mi oldu?
Illegal Woman film konusu ve merak edilenler
Illegal Woman film konusu ve merak edilenler
Türkan Hanım’ın Konağı 180. bölüm fragmanı ve 25 Mayıs 2021 Salı özeti TRT 1
Türkan Hanım’ın Konağı 180. bölüm fragmanı ve 25 Mayıs 2021 Salı özeti TRT 1
Türkan Hanım’ın Konağı 179. bölüm izle 24 Mayıs Pazartesi son bölüm – TRT 1 Türkan Hanım’ın Konağı yeni bölüm canlı izle
Türkan Hanım’ın Konağı 179. bölüm izle 24 Mayıs Pazartesi son bölüm – TRT 1 Türkan Hanım’ın Konağı yeni bölüm canlı izle
Kanal D Aşkın Tarifi dizisi oyuncuları kim kimdir?
Kanal D Aşkın Tarifi dizisi oyuncuları kim kimdir?

Popüler Haberler

Exxen Leyla ile Mecnun ne zaman yayınlanır?
UEFA Konferans Ligi nedir, Türkiye'den hangi takımlar gidecek?
MEB 2021 okullar ne zaman kapacak, yaz tatili ne zaman başlayacak? Okullarda 2.dönem ne zaman bitiyor?
Seksenler Butik Ali kimdir? Gerçek adı nedir? Hakan Bulut nereli, yaşı kaç?
TV8 O Ses Türkiye Hadise'nin yerine kim gelecek? Yeni juri Gülşen mi oldu?
100.000 TL'ye kadar alınabilecek 2. el arabalar listesi
2021 Bu sene hac var mı? Suudi Arabistan’dan hac kontenjanları belli oldu!
Evlilik yeterlilik belgesi nedir? 2021 evlenme prosedürü
Türk telekom 10 gb bedava nasıl yapılır? 2021
Kadınlarda düz saç modelleri nelerdir? 2021 Harika düz saç örnekleri
Sihirli Annem dizisinin Ceren'i Cemre Demircan'ın hayat hikayesi!
Teşkilat dizisi Uzay (Serdar Yeğin) kimdir?
Set Ekstra sunucusu kimdir? Tülay Demir Oktay kaç yaşında? nerelidir?
Gönül Dağı Musa kimdir? Nuri Gökaşan gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri
Beni Bırakma 612.bölüm fragmanı ve 25 Mayıs 2021 Salı özeti ATV
Bankaların güncel kredi faiz oranları 24 Mayıs 2021 Pazartesi
Maraşlı 19. bölüm ATV canlı izle – 24 Mayıs 2021 Pazartesi tek parça Maraşlı yeni son bölüm izle
Evde bakım maaşı ödenmeye başladı mı 24 Mayıs 2021 Pazartesi evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama
Beni Bırakma dizisi oyuncu kadrosu ve dizi konusu
Bugün kimin maçı var? 24 Mayıs 2021 Pazartesi Bugün maç varmı, hangi maçlar var?
Masumiyet 13. bölüm Fox TV canlı izle – 24 Mayıs 2021 Pazartesi tek parça Masumiyet yeni son bölüm izle

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.