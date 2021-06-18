Ömer Kızıl kimdir, nerelidir? Ömer Kızıl’ın hayatı

Ömer Kızıl’ın hayatı ile ilgili bilgiler

1977 yılında hayata gelen Ömer Kızıl, Diyarbakırlı ve Diyarbakır doğumludur. Ağustos ayında doğan Ömer Kızıl, Başak burcudur. 1.78 boyunda ve 82 kilo olan Kızıl, gençliğinden itibaren oyunculuğa meraklıdır. Lise ile birlikte tiyatro ile ilgilenmeye başlayan Kızıl, liseden sonra da bu ilgisini sürdürmüştür. 2011 senesinde oyunculuk serüvenine başlayan Kızıl, hem tiyatrolarda hem dizilerde hem de sinemalarda yer almaktadır.

Sultan, Hükümet Kadın, Adını Kalbime Yazdım, Defne’nin Bir Mevsimi, Dicle gibi yapımlarda yer alan Kızıl, oyunculuk hayatını sürdürmektedir.

Doğup büyüdüğü Diyarbakır’da yaşamaya devam eden Kızıl, evli ve 3 çocuk babasıdır.