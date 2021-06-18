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Ömer Kızıl kimdir, nerelidir? Ömer Kızıl’ın hayatı

Oyuncu Ömer Kızıl ile ilgili araştırma yapan izleyiciler, Ömer Kızıl’ın hayatını merak ediyor. Ömer Kızıl’ın kim olduğunu, nereli olduğunu araştıran izleyiciler, bu konuda meraklarını gideriyor. Biz de bu haberimizde Ömer Kızıl’ın hayatı ile ilgili içeriklere yer verdik. İşte detaylar...

18 Haziran 2021 Cuma 14:07
Ömer Kızıl kimdir, nerelidir? Ömer Kızıl’ın hayatı
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Ömer Kızıl’ın hayatı ile ilgili bilgiler

1977 yılında hayata gelen Ömer Kızıl, Diyarbakırlı ve Diyarbakır doğumludur. Ağustos ayında doğan Ömer Kızıl, Başak burcudur. 1.78 boyunda ve 82 kilo olan Kızıl, gençliğinden itibaren oyunculuğa meraklıdır. Lise ile birlikte tiyatro ile ilgilenmeye başlayan Kızıl, liseden sonra da bu ilgisini sürdürmüştür. 2011 senesinde oyunculuk serüvenine başlayan Kızıl, hem tiyatrolarda hem dizilerde hem de sinemalarda yer almaktadır.

Sultan, Hükümet Kadın, Adını Kalbime Yazdım, Defne’nin Bir Mevsimi, Dicle gibi yapımlarda yer alan Kızıl, oyunculuk hayatını sürdürmektedir.

Doğup büyüdüğü Diyarbakır’da yaşamaya devam eden Kızıl, evli ve 3 çocuk babasıdır.


Son Güncelleme: 18.06.2021 14:07
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