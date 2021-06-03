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Ömer Dönmez kimdir? Oyuncu Ömer Dönmez hakkında bilgiler

Ömer Dönmez bilinen ismi ile Ömercik Yeşilçam'ın en önemli isimlerinden birisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Deneyimli oyuncu 1 Şubat 2020 gününde kalp krizi nedeni ile aramızdan ayrılmıştır.

03 Haziran 2021 Perşembe 20:27
Ömer Dönmez kimdir? Oyuncu Ömer Dönmez hakkında bilgiler
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Yeşilçam'ın önemli çocuk oyuncularından birisi olan Ömercik ismi ile tanınan Ömer Dönmez'in hayatı merak edilmektedir. Ömer Dönmez kırktan fazla yapımda rol almıştır.

Ömer Dönmez kimdir?

1959 yılında dünyay gelen Ömer Dönmez daha 4 yaşında iken Yeşilçam’ın bilinen isimlerinden birisi oldu. 1960-1970 yılları arasında pek çok yapımda rol alan Ömer Dönmez Hayat Sevince Güzel, Ayşecik ile Ömercik gibi filmlerde rol aldı.

Ömercik ismi ile tanınan ve geniş kitleler tarafından sevilen bir isim haline gelen Ömer Dönmez, 17 yaşında kaza geçirerek gözünü kaybetti. Bir dönem taksicilik gibi farklı işlerle uğraşan Dönmez İkinci Bahar dizisinde de rol almıştır. Kırk kadar yapımda rol alan deneyimli oyuncu 1 Şubat 2020 tarihinde kalp krizi nedeni ile hayata gözlerini yummuştur.

Ömer Dönmez rol aldığı yapımlar

  • Yeşilçam Denizi
  • İkinci Bahar
  • Özleyiş
  • Dert Bende
  • Yalan Dünya
  • Ayşecik ile Ömercik
  • Funda
  • Ayrılık Saati
  • Samanyolu
  • Zehirli Çiçek
  • Ayşecik Sokak Kızı
  • İntikam Ateşi
  • Seni Bekleyeceğim
  • Damgalı Adam

Son Güncelleme: 03.06.2021 20:27
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ömerDönmez
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