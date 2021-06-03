Ömer Dönmez kimdir? Oyuncu Ömer Dönmez hakkında bilgiler

Yeşilçam'ın önemli çocuk oyuncularından birisi olan Ömercik ismi ile tanınan Ömer Dönmez'in hayatı merak edilmektedir. Ömer Dönmez kırktan fazla yapımda rol almıştır.
Ömer Dönmez kimdir?
Ömercik ismi ile tanınan ve geniş kitleler tarafından sevilen bir isim haline gelen Ömer Dönmez, 17 yaşında kaza geçirerek gözünü kaybetti. Bir dönem taksicilik gibi farklı işlerle uğraşan Dönmez İkinci Bahar dizisinde de rol almıştır. Kırk kadar yapımda rol alan deneyimli oyuncu 1 Şubat 2020 tarihinde kalp krizi nedeni ile hayata gözlerini yummuştur.
Ömer Dönmez rol aldığı yapımlar
- Yeşilçam Denizi
- İkinci Bahar
- Özleyiş
- Dert Bende
- Yalan Dünya
- Ayşecik ile Ömercik
- Funda
- Ayrılık Saati
- Samanyolu
- Zehirli Çiçek
- Ayşecik Sokak Kızı
- İntikam Ateşi
- Seni Bekleyeceğim
- Damgalı Adam
Son Güncelleme: 03.06.2021 20:27