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Ömer Danış kimdir, kaç yaşındadır? Ömer Danış şarkılarının isimleri nelerdir?

90'lı yılların önemli pop şarkıcılarından biri olan Ömer Danış, bu akşam İbo show da ekranlarda olacak. Peki Ömer Danış kimdir, kaç yaşındadır? Detayları haberimizde bulabilirsiniz..

12 Haziran 2021 Cumartesi 23:55
Ömer Danış kimdir, kaç yaşındadır? Ömer Danış şarkılarının isimleri nelerdir?
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İbrahim Tatlıses’in sunuculuğuyla ekranlarda olan İbo Show programı bu akşam müzik adına önemli 5 ismi konuk olarak ağırlıyor. Bu haftaki konuklardan olan Ömer Danış kimdir? Kariyeriyle ilgili merak edilenler haberimizde..

 

ÖMER DANIŞ KİMDİR?

Ömer Danış, müzik dünyasında müzik yorumcusu ve bestecisi olarak tanınmıştır. Sanatçı, müzikle 80’li yıllarda Elazığ’da tanıştı. Beni Köyümün Yağmurlarında Yıkasınlar, Kurtlar Sofrası, Ömer Danış 98, Şerefsiz adlı toplam dört adet solo albüm çıkardı. 2001 yılında ise 5. Albümü olan Ağlama Gözbebeğim’i dinleyicilere sundu. Bu albümde tam 12 tane parça bulunmaktadır. Ömer Danış, sadece müzik alanında kariyere sahip olmamakla beraber yönetmenlik deneyimleri de mevcuttur. İlk klibini de Ağlama gözbebeğim adlı parça ile çekmiştir.

 

ÖMER DANIŞ ŞARKILARI NELERDİR?

 

1987: Çaren Olayım

1994: Beni Köyümün Yağmurlarında Yıkasınlar

1995: Tutsak Kurtlar Sofrası

1998: Ömer Danış 98

1999: Şerefsiz

2001: Ağlama Gözbebeğim

2004: Şimdi Ben

2006: Gidiyorum Şehir Duvarları

2014: Ağlıyorsun

2016: Merhamet (single)


Son Güncelleme: 12.06.2021 23:55
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Anahtar Kelimeler:
Ömer DanışIbo Show
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