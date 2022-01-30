Ölümcül Masumiyet filmi konusu nedir ? Oyuncuları kimlerdir ?

Online dizi film platformu Netflix’in merakla beklenen yapımlarından biri de Ölümcül Masumiyet filmiydi. 18 Mart tarihinde izleyici karşısına çıkan film konusu ve oyuncu kadrosuyla merak konusu oldu.

Orijinal adı Deadly Illusions olan film gerilim ve gizem türündedir. Film farklı senaryosunun yanı sıra oyuncu performanslarıyla da oldukça etkili bir izleme keyfi sunuyor.

Ölümcül Masumiyet filmi konusu

Sosyoekonomik olarak iki farklı hayata sahip olan iki kadın başrollerde yer alıyor. Kadınlardan biri en çok satan romanlar listesinde kitaplarıyla zirvede yer alıyor. Başarılı ve zengin bir kadın izlenimi veren bu kadının karşısında ise dadılık yapan genç ve güzel bir kadın yer alıyor.

Kitap yazarı kadının çocuklarına ise bu kadın bakmaktadır. Kitap yazarı ilk başta çocuklarını başka birine emanet etmek istemese de buna mecbur kalır. Çocuk bakıcısının gelip çocuklara bakmasıyla kitap yazmak zorunda olan kadına zaman kalır. Kitap yazan kadın ise dadıya yazarken kendini kaybettiğini söyler. Farklı rüyalar ve hayaller gören yazar, dadıyla ilgili fantezi kurar.

Ölümcül Masumiyet filmi oyuncuları

IMDB puanı 4.5 olan filmde yer alan oyuncular ve canlandırdıkları karakterler şu şekildedir;

Kristin Davis – Mary Morrison

Dermot Mulroney – Tom Morrison

Shanola Hampton – Elaine

Lora Martinez-Cunningham – Andrea Miller

Greer Grammer – Grace

Grayson Berry – Newheart

Marie Wagenman – Alexandra Morrison

Shylo Molina – Sam Morrison