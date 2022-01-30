Ölümcül Masumiyet filmi konusu nedir ? Oyuncuları kimlerdir ?

Online dizi film platformu Netflix’in merakla beklenen yapımlarından biri de Ölümcül Masumiyet filmiydi. 18 Mart tarihinde izleyici karşısına çıkan film konusu ve oyuncu kadrosuyla merak konusu oldu.
Orijinal adı Deadly Illusions olan film gerilim ve gizem türündedir. Film farklı senaryosunun yanı sıra oyuncu performanslarıyla da oldukça etkili bir izleme keyfi sunuyor.
Ölümcül Masumiyet filmi konusu
Sosyoekonomik olarak iki farklı hayata sahip olan iki kadın başrollerde yer alıyor. Kadınlardan biri en çok satan romanlar listesinde kitaplarıyla zirvede yer alıyor. Başarılı ve zengin bir kadın izlenimi veren bu kadının karşısında ise dadılık yapan genç ve güzel bir kadın yer alıyor.
Kitap yazarı kadının çocuklarına ise bu kadın bakmaktadır. Kitap yazarı ilk başta çocuklarını başka birine emanet etmek istemese de buna mecbur kalır. Çocuk bakıcısının gelip çocuklara bakmasıyla kitap yazmak zorunda olan kadına zaman kalır. Kitap yazan kadın ise dadıya yazarken kendini kaybettiğini söyler. Farklı rüyalar ve hayaller gören yazar, dadıyla ilgili fantezi kurar.
Ölümcül Masumiyet filmi oyuncuları
IMDB puanı 4.5 olan filmde yer alan oyuncular ve canlandırdıkları karakterler şu şekildedir;
Kristin Davis – Mary Morrison
Shanola Hampton – Elaine
Lora Martinez-Cunningham – Andrea Miller
Greer Grammer – Grace
Grayson Berry – Newheart
Marie Wagenman – Alexandra Morrison
Shylo Molina – Sam Morrison