Öldür Beni Sevgilim filmi nerede çekildi? Öldür Beni Sevgilim filmi konusu ve oyuncuları

Başrollerinde Murat Boz ve Seda Bakan’ın yer aldığı Öldür Beni Sevgilim filmi televizyon ekranlarına geliyor. Yayınlandığı dönem çok beğenilen romantik komedi türündeki Öldür Beni Sevgilim filmi Star TV ekranlarında bu akşam saat 20:00’de yayınlanacak. İzleyiciler Öldür Beni Sevgilim filmi konusu ve oyuncularını merak ediyor.

Öldür Beni Sevgilim filmi nerede çekildi?

2019 yılında vizyona giren Öldür Beni Sevgilim filminin çekimleri İstanbul ve Muğla’nın Fethiye ilçesindeki dünyaca ünlü tatil beldesi Ölüdeniz’de çekilmiştir.

Öldür Beni Sevgilim konusu

Birbirlerine liseden beri aşık olup erken yaşta evlenen iki gencin evliliği bir yılın ardından yıpratıcı hale gelmiştir. Evliliğin bu sürecinde Piyango biletine büyük ikramiye çıkar ve evli çiftimizin hayatı değişecektir.

Evliliklerinin beşinci senesinde artık çok iyi anlaşamayan çift, piyango biletine büyük ikramiye çıkmasıyla şaşkına döner. Çiftin yanlış anlaşılmalar sonucunda bitme noktasına gelen evlilikleri bir anda gelen para ile değişmek üzereyken, çiftimiz aşklarının paradan daha önemli olduğunu bir şekilde anlar.

Öldür Beni Sevgilim oyuncuları

Yönetmen koltuğunda Şenol Sönmez’in yer aldığı Öldür Beni Sevgilim filminin başrollerinde Seda Bakan ve Murat Boz yer almaktadır. İkiliye filmde Özgür Erman Yıldırım, Açelya Topaloğlu, Seda Güven ve Yosi Mizrahi gibi isimler eşlik etmektedir.