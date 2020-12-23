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Olay TV'nin 25 Aralık'ta yayın hayatını sonlandıracağı iddia edildi!

İş insanı Cavit Çağlar'ın sahibi olduğu Olay TV hakkında yeni iddialar ortaya konuyor. Bursa merkezli kanalın 25 Aralık 2020 tarihinde çalışanlarının maaşlarını ödedikten sonra yayın hayatını sonlandıracağı iddia edildi...

23 Aralık 2020 Çarşamba 01:38
Olay TV'nin 25 Aralık'ta yayın hayatını sonlandıracağı iddia edildi!
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İş insanı Cavit Çağlar’ın sahibi olduğu Olay TV’nin yayın hayatına son vereceğine ilişkin iddialar ortaya kondu. Son olarak Olay TV’nin TBMM’de HDP Grup Toplantısı’nın canlı yayını yapması ardından Cavit Çağlar’ın iktidar tarafından baskıya maruz kaldığı ifade edilmişti.

Ortaya atılan iddialara göre Olay TV’nin 25 Aralık 2020’den itibaren çalışanlarının maaşlarını ödedikten sonra yayın hayatına son vereceği ileri sürüldü. Olay TV’nin farklı bir isim ve logo ile yayın hayatını sürdüreceği aktarılanlar arasında yer aldı.

 

Yayın hayatına yeni başlamıştı

Cavit Çağlar’ın sahibi olduğu ve Bursa merkezli Olay TV, 30 Kasım 2020’de yayın hayatına başlamıştı. Oldukça kısa bir süredir yayın hayatına devam eden kanalda ortaklar arasında da birtakım problemler yaşandığı ifade edilenler arasında yer alıyor.

 

Süleyman Sarılar’dan önemli açıklama

Olay TV’nin sahibi Cavit Çağlar’dan şimdiye kadar konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmazken, Olay TV Genel Yayın Yönetmeni Süleyman Sarılar, resmi bir açıklama yapılana kadar tüm söylentilerin iddia boyutunda olduğunu dile getirdi.



Son Güncelleme: 23.12.2020 01:38
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Anahtar Kelimeler:
Olay TVCavit ÇağlarSüleyman Sarılar
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