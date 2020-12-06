Olay TV nerelerden izlenebilir? Olay Tv frekans bilgileri

1 Ekim 2020 tarihiyle birlikte Olay TV test yayınlarına başladı. Yayın kadrosunda birbirinden deneyimli kişilere yer vererek ekibini güçlü kuran Olay TV nerelerden izlenecek? Hangi platformlar üzerinden yayınlanacak? Gibi sorular Olay TV’nin yayın hayatına başlamasıyla beraber vatandaşlarımızın merak ettiği konular arasında yerini almış durumda.

Olay TV

TV

HD, Türksat 3A 12685 V 30000 2/3ı, Digiturk 51. kanal, Kablo TV 45. kanal, Vodafone33. kanal ve Turkcell TV+ 126. Kanal aracılığıyla izlenebiliyor.

Kanalın, resmî web adresiyse www.olaytv.com.tr

Olay TV, henüz Tivibu ve D Smart platformlarında yer almamaktadır.

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