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Olay TV nerelerden izlenebilir? Olay Tv frekans bilgileri

Olay TV'nin test yayınlarına başlamasıyla beraber çoğu kişi kanal nerelerden izleyebileceğini merak etmeye başladı. Olay TV izleyicileri kanalın aktif olmasıyla beraber hangi mecralarda yayınlanacağını araştırmaya devam ediyor.

06 Aralık 2020 Pazar 10:07
Olay TV nerelerden izlenebilir? Olay Tv frekans bilgileri
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1 Ekim 2020 tarihiyle birlikte Olay TV test yayınlarına başladı. Yayın kadrosunda birbirinden deneyimli kişilere yer vererek ekibini güçlü kuran Olay TV nerelerden izlenecek? Hangi platformlar üzerinden yayınlanacak? Gibi sorular Olay TV’nin yayın hayatına başlamasıyla beraber vatandaşlarımızın merak ettiği konular arasında yerini almış durumda.

Olay TV

 HD, Türksat 3A 12685 V 30000 2/3 frekansı, Digiturk 51. kanal, Kablo TV 45. kanal, Vodafone 

TV

 33. kanal ve Turkcell TV+ 126. Kanal aracılığıyla izlenebiliyor.

Kanalın, resmî web adresiyse www.olaytv.com.tr

Olay TV, henüz Tivibu ve D Smart platformlarında yer almamaktadır.

Olay TV’yi intenet aracılığıyla izleyebilmek için TIKLAYIN

 



Son Güncelleme: 06.12.2020 10:07
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Anahtar Kelimeler:
Olay TVFrekans
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