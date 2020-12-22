Olay TV kapanıyor mu, iddialar doğru mu?

Olay TV 30 Kasım 2020 tarihinde yenilenen yüzü ile yeni yayın hayatına başlamıştı. Ancak kanalda suların durulmadığı iddiaları gündeme geldi.

Yönetmenliğini Kanal D’nin eski haber koordinatörü Süleyman Sarılar’ın yaptığı, ekranda ise Nevşin Mengü, Murat Yetkin, İpek Özbay ve Erhan Yılmaz gibi tanınmış yüzlerin bulunduğu Olay TV’nin 25 Aralık 2020 tarihinden itibaren kapanması kararı alındığına dair iddialar atıldı. Bu iddiaların nedeni olarak da, kanalın hem frekans hem de isim hakkına sahip olan Cavit Çağlar’ın kanal finansmanının %70’ini karşılayan Hüseyin Kalkan ile anlaşmazlık yaşaması gösterildi.

Bu bilgilerin haber sitelerinde yayınlanmasının ardından kanal sahibi Cavit Çağlar ya da kanalın ekran yüzlerinden herhangi biri tarafından yalanlama yapılmadı.